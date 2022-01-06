Владимир Путин дал поручения по итогам большой пресс-конференции. Главное

Новости

Лукашенко определил задачи Года исторической памяти в Беларуси 12:19
В августе Северный флот проведет в Арктике ряд учений 12:10
Оперштаб: В Москве выявлено 2 357 новых случаев COVID-19 11:52
Опрос: каждый пятый хотя бы раз покупал курсы блогеров 11:48
В Алма-Ате погибли 12 сотрудников правоохранительных органов 11:44
Видео: Как в горах Сочи встретили туристов в первые дни нового года 11:39
Китай рассчитывает на скорейшую стабилизацию ситуации в Казахстане 11:28
Москвичам рассказали о работе общественного транспорта в Рождественскую ночь 11:21
В Алма-Ате погромщики окружили две клинические больницы 11:18
Кабмин рассмотрит переселение из аварийного жилья с непогашенной ипотекой 11:18
В Тульской области 21 человек пострадал в результате массовых ДТП 11:09
Биатлонист Латыпов сдал положительный тест на коронавирус 11:06
Андрей Бочкарев: В 2022 году в Москве построят четыре скоропомощных комплекса 10:58
Путин поручил правительству принять меры, направленные на стабилизацию цен на уголь 10:55
Путин поручил представить предложения об обеспечении лекарствами детей 10:51
Правительство направит более 6 млрд рублей на строительство спортивных объектов 10:45
В Киргизии создан штаб по реагированию на развитие событий в Казахстане 10:39
В результате беспорядков в Казахстане пострадали свыше тысячи человек 10:32
"Газпром" и турецкая BOTAS подписали новый контракт на поставки газа 10:28
Президент Киргизии обсудил ситуацию в Казахстане с лидерами стран ОДКБ 10:16
На улицах Москвы в ночь перед Рождеством ограничат движение транспорта 10:05
Полиция Алма-Аты сообщила о ликвидации десятков нападавших на административные здания 09:53
Президент Узбекистана выразил поддержку руководству Казахстана 09:44
Президент Казахстана назначил нового главу Агентства по планированию и реформам 09:39
Politico: Демократы в сенате США не поддержат санкции по "Северному потоку-2" 09:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Какие изменения ждут пенсионеров в 2022 году
Какие изменения ждут пенсионеров в 2022 году
Законы о детях 2022 года: новый маткапитал, льготы школьникам и жилье
Законы о детях 2022 года: новый маткапитал, льготы школьникам и жилье
Проверьте себя: пять реальных заданий из ЕГЭ по истории
Проверьте себя: пять реальных заданий из ЕГЭ по истории
06.01.2022 11:39
Рубрика: Власть

Владимир Путин дал поручения по итогам большой пресс-конференции. Главное

Текст: Айсель Герейханова
По итогам большой пресс-конференции президент Владимир Путин дал перечень поручений. Они направлены на поддержку многодетных семей, тяжелобольных взрослых, борьбу с пытками в колониях, стабилизацию цен на уголь и развитие транспортного сообщения между регионами. Кроме того, в поручениях затронуты важнейшие вопросы социально-экономической жизни конкретных регионов. "Российская газета" публикует главное.
Фото: Михаил Метцель / РИА Новости Фото: Михаил Метцель / РИА Новости
Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

* Минюсту РФ и Генпрокуратуре к 1 июня поручено подготовить предложения по предотвращению издевательств в СИЗО и колониях.

* Путин поручил правительству до 1 августа принять меры, направленные на стабилизацию цен на уголь.

* Правительство РФ до 15 февраля представит предложения о выдаче лекарств россиянам с тяжелыми болезнями после 18 лет.

* Минздрав проведет информационную кампанию для привлечения переболевших COVID пройти диспансеризацию.

* Правительство рассмотрит вопрос переселения из аварийного жилья, на которое не погашена ипотека.

Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
Матчи интернациональных лиг переносятся из Казахстана

* Путин распорядился продумать вопрос об обеспечении участков, выделяемых многодетным семьям, необходимой инфраструктурой.

* Президент потребовал отреставрировать памятники и объекты инфраструктуры на Мамаевом кургане в Волгограде. Правительство должно разработать соответствующую программу.

*  Путин поручил правительству РФ и РЖД заняться развитием железнодорожного пассажирского сообщения между Йошкар-Олой и Нижним Новгородом и Владимиром.

*  Правительство и "Газпром" к марту должны будут рассмотреть возможность ускоренной газификации в Дагестане.

* Путин поручил принять меры по развитию мобильной связи и интернета в Крыму.

* Президент рекомендовал властям Бурятии проанализировать причины аварии на ТЭЦ в Улан-Удэ.

Власть Работа власти Госуправление Президент Большая пресс-конференция Владимира Путина-2021

Главное сегодня

Владимир Путин дал поручения по итогам большой пресс-конференции. Главное
Полиция Алма-Аты сообщила о ликвидации десятков нападавших на административные здания
Politico: Демократы в сенате США не поддержат санкции по "Северному потоку-2"
Нацбанк Казахстана сообщил о приостановке деятельности финансовых организаций
Курс доллара впервые с апреля превысил 77 рублей
Новые законы 2022 года: 100 тысяч за рождение и оплата дороги в роддом
Путин поручил продумать рост компенсаций на опасном производстве