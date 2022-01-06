Владимир Путин дал поручения по итогам большой пресс-конференции. Главное

* Минюсту РФ и Генпрокуратуре к 1 июня поручено подготовить предложения по предотвращению издевательств в СИЗО и колониях.

* Путин поручил правительству до 1 августа принять меры, направленные на стабилизацию цен на уголь.

* Правительство РФ до 15 февраля представит предложения о выдаче лекарств россиянам с тяжелыми болезнями после 18 лет.

* Минздрав проведет информационную кампанию для привлечения переболевших COVID пройти диспансеризацию.

* Правительство рассмотрит вопрос переселения из аварийного жилья, на которое не погашена ипотека.

* Путин распорядился продумать вопрос об обеспечении участков, выделяемых многодетным семьям, необходимой инфраструктурой.

* Президент потребовал отреставрировать памятники и объекты инфраструктуры на Мамаевом кургане в Волгограде. Правительство должно разработать соответствующую программу.

* Путин поручил правительству РФ и РЖД заняться развитием железнодорожного пассажирского сообщения между Йошкар-Олой и Нижним Новгородом и Владимиром.

* Правительство и "Газпром" к марту должны будут рассмотреть возможность ускоренной газификации в Дагестане.

* Путин поручил принять меры по развитию мобильной связи и интернета в Крыму.

* Президент рекомендовал властям Бурятии проанализировать причины аварии на ТЭЦ в Улан-Удэ.