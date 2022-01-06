Владимир Путин дал поручения по итогам большой пресс-конференции. Главное

* Минюсту РФ и Генпрокуратуре к 1 июня поручено подготовить предложения по предотвращению издевательств в СИЗО и колониях.
* Путин поручил правительству до 1 августа принять меры, направленные на стабилизацию цен на уголь.
* Правительство РФ до 15 февраля представит предложения о выдаче лекарств россиянам с тяжелыми болезнями после 18 лет.
* Минздрав проведет информационную кампанию для привлечения переболевших COVID пройти диспансеризацию.
* Правительство рассмотрит вопрос переселения из аварийного жилья, на которое не погашена ипотека.
* Путин распорядился продумать вопрос об обеспечении участков, выделяемых многодетным семьям, необходимой инфраструктурой.
* Президент потребовал отреставрировать памятники и объекты инфраструктуры на Мамаевом кургане в Волгограде. Правительство должно разработать соответствующую программу.
* Путин поручил правительству РФ и РЖД заняться развитием железнодорожного пассажирского сообщения между Йошкар-Олой и Нижним Новгородом и Владимиром.
* Правительство и "Газпром" к марту должны будут рассмотреть возможность ускоренной газификации в Дагестане.
* Путин поручил принять меры по развитию мобильной связи и интернета в Крыму.
* Президент рекомендовал властям Бурятии проанализировать причины аварии на ТЭЦ в Улан-Удэ.