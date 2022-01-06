Полиция Алма-Аты сообщила о ликвидации десятков нападавших на административные здания

В ночь на четверг в Алма-Ате подверглись атаке административные здания и департамент полиции. Десятки нападавших ликвидированы, их личности устанавливаются, сообщила в четверг официальный представитель Департамента полиции города Салтанат Азирбек. Об этом сообщает ТАСС.

"Минувшей ночью экстремистскими силами предпринята попытка штурма административных зданий, Департамента полиции города Алма-Аты, а также районных управлений и отделов полиции. Десятки нападавших ликвидированы, их личности идентифицируются, - указала представитель правоохранительных органов. - В районе, где расположены административные здания, продолжается антитеррористическая операция, призываем жителей и гостей города в целях собственной безопасности воздержаться от выхода из домов".