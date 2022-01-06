Зачем Шлиман искал Трою: 10 фактов об исследователе

Новости

Лео Бокерия рассказал, почему мужчины чаще страдают от болезней сердца 07:45
Курс доллара впервые с апреля превысил 77 рублей 07:40
Уран подорожал на фоне событий в Казахстане 07:31
Нацбанк Казахстана сообщил о приостановке деятельности финансовых организаций 07:28
Академик Бокерия назвал биологически достижимый возраст человека 06:46
Рогозин сообщил об усилении охраны ключевых объектов космодрома Байконур 06:42
В Приморье измерили радиационный фон после запуска ракеты в КНДР 06:05
В США одобрили бустерную дозу вакцины от COVID-19 для подростков 12-15 лет 06:02
Премьер Баварии: Политика правительства по "Северному потоку-2" угрожает ФРГ 05:28
В Беринговом море зафиксировали землетрясение 04:31
Президент Польши снова заразился коронавирусом 04:27
Видео: В Приморье ворона "поговорила" с тигром 04:22
Построить жилье у аэродромов будет проще 04:00
Ученые: Центральная часть Камчатки была дном гигантского озера 03:51
Диетолог: Употребление меда зимой может спровоцировать простуду 03:40
Президент Сербии поговорил с Джоковичем, которого не пускают в Австралию 02:55
Калашников: Силы ОДКБ находятся в постоянной готовности 02:26
Рябков рассказал об ожиданиях от переговоров по гарантиям безопасности 01:37
Киргизия отменила предъявление ПЦР-теста для прибывающих из Казахстана 01:35
Киргизия готова оказать любую помощь для стабилизации обстановки в Казахстане 01:29
ЦТАК: КНДР осуществила запуск гиперзвуковой ракеты 01:04
Псаки раскрыла детали предстоящих переговоров США и России о безопасности 05.01.2022
Двое военных погибли в антитеррористической операции в аэропорту Алма-Аты 05.01.2022
В комендатуре Алма-Аты заявили о подготовке протестующих за рубежом 05.01.2022
Хоккеисты "Металлурга" вылетели домой из Казахстана после матча КХЛ 05.01.2022
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Какие изменения ждут пенсионеров в 2022 году
Какие изменения ждут пенсионеров в 2022 году
Законы о детях 2022 года: новый маткапитал, льготы школьникам и жилье
Законы о детях 2022 года: новый маткапитал, льготы школьникам и жилье
Проверьте себя: пять реальных заданий из ЕГЭ по истории
Проверьте себя: пять реальных заданий из ЕГЭ по истории
06.01.2022 07:00
Рубрика: Культура

Зачем Шлиман искал Трою: 10 фактов об исследователе

Текст: Наталья Соколова
200 лет назад, 6 января, родился неутомимый исследователь, бизнесмен и мифотворец Генрих Шлиман.
Портрет Генриха Шлимана. Фото: Сергей Субботин/РИА Новости Портрет Генриха Шлимана. Фото: Сергей Субботин/РИА Новости
Портрет Генриха Шлимана. Фото: Сергей Субботин/РИА Новости

Неуютное детство

Фото: ИИМК РАН
В Южном пригороде Херсонеса найдены уникальные памятники археологии

Ставший впоследствии одним из самых богатых людей своего времени Шлиман вырос в бедной семье. Детство Шлимана было непростым: отец был сельским пастором, но это не мешало ему быть большим любителем алкоголя и женщин. Мать Шлимана Луиза терпела от мужа многое, но чаша переполнилась тогда, когда тот привел домой любовницу. Однажды Луиза подарила на Рождество маленькому Генриху книгу историка Йеррера "Всеобщая история для детей". С того момента Шлиман влюбился в античность. Увидев картинки Трои в сборнике, он решил найти затерянный город во что бы то ни стало.

Все деньги тратил на учебу

Мать Генриха умерла рано от нервного истощения. Отец почти не давал деньги будущему археологу. И Генрих переехал к дяде. После школы Шлиман устроился в банковскую контору. А параллельно много читал - все заработанное он тратил на учебники и книги.

В свое первое плавание Шлиман чуть не погиб

Генрих поступил на работу на корабль, который плыл до Латинской Америки. Хотя по другим сведениям, он плыл на нем простым пассажиром - в биографии Шлимана много нестыковок. Отчасти потому, что Генрих сам переписывал и передумывал свою биографию в поздних дневниках. Корабль потерпел крушение. Шлимана чудом спасли рыбаки. Потом некоторые исследователи скажут - это тоже было выдумкой.

Фото: iStok
Археологи исследовали семейный склеп II тысячелетия до нашей эры

Выучил шведский за 24 дня

После инцидента он переехал в Амстердам. И решил продолжить свое образование - с невероятной энергией и страстью учил языки. Сначала он избавлялся от своего нижненемецкого акцента, решив говорить по-немецки правильно, литературно. Английский и французский он выучил всего за пару месяцев. А польский и шведский выучил одновременно - за 24 дня. У него была своя система - много читать вслух на языке, который он учил. Не зазубривать грамматику, а сочинять на языке различные истории. Так ему удалось изучить 15 языков.

Шлиман наладил связи с русскими купцами

В Амстердаме Шлиман устроился на работу в контору "Шредер и К", которая торговала по всему миру. Он сам предложил себя в качестве торгового агента. Никто не верил, что он - полиглот. В свои 22 года. Пришлось даже сдать экзамен. За год владелец фирмы повысил его с поста простого рассыльного до личного помощника. Фирма торговала по всему миру. Кроме России. Тогда Генрих решил наладить связи. В этом ему не было равных. Вот только русского он не знал. Да и во всем Амстердаме не нашлось учителя русского. Пришлось снова изучать все самому - купил у букинистов русские книги, например, Тредиаковского и русско-французкий разговорник. Дело пошло, как и бизнес. Шлиман провел переговоры с русскими купцами и отправился в Санкт-Петербург, как сейчас сказали бы, на ПМЖ.

Шлиман имел российское подданство

Фото: <a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD.jpg" rel="nofollow" target="_blank">Mechazawabetta/wikimedia.org</a>
Писатель Кердан: Не понять мессианский характер русского движения на Восток Витус Беринг не мог

Вечно ищущий и страстный Шлиман нашел пути обхода строгого имперского законодательства, рассчитал, как выгоднее арендовать склады. В 1847 году он получил российское подданство. Европейские товары, в частности олово и краски, закупались "Шредером и К" в Амстердаме и продавались в России. Шлиман вел переговоры и в Москве - ездил туда из Петербурга в тридцатиградусный мороз, и это притом что железнодорожного сообщения еще не было. Вское отлаженное дело Генрих передал в руки приказчиков, а сам отправился в Америку - ему постоянно хотелось браться за новые дела, встретился там с президентом. Теперь его интересовали не колониальные товары, а скупка золота у старателей Сан-Франциско. Полученные деньги потом помогут в поисках Трои.

Стал поставщиком российской армии

Начавшаяся в 1853 году Крымская война заставила Шлимана вернуться в Россию. Оттуда ведь и до Трои - до детской мечты - рукой подать. Он стал поставлять русской армии обмундирование, фляги. Только качества это все было низкопробного - сапоги картонные, фляги текли, форма рвалась и не грела. Закупалось это все за копейки, продавалось по завышенной цене. Афера. Нет. Для Шлимана это бизнес - ничего личного. В России он был объявлен персоной нон грата. Зато обзавелся русской женой - ею стала дочь адвоката Екатерина Лыжина.

Совершил кругосветное путешествие

В 33 года Шлиман задумался о кругосветном путешествии и изучении новых языков. У него снова все получилось - Египет, Индия, Китай, Гонконг, Сингапур, Япония, Мексика, Южная Америка - далеко не полный список стран, которые Шлиман посетил. Побывал на всех континентах, кроме Антарктиды.

Во времена Шлимана археологии не существовало

Фото: пресс-служба Уффици
Во флорентийской галерее Уффици открылся музей русских икон

Наука о поисках и раскопках исчезнувших городов и цивилизаций в 20-е годы XIX века еще только зарождалась. Шлиман был самоучкой. В археологии в отличие от языков он был плохим самоучкой. И тогда он решил поступить в Парижский университет. Записался на блок лекций о греческой литературе и философии, египетской археологии. Греция - вот куда он обратил свои взоры. Со своей фирменной дотошностью изучил почти каждый ее уголок. Написал несколько книг и получил степень доктора философии Ростокского университета. Разрешение на раскопки в Троаде ему не давали, но он вел их сам с дюжиной рабочих. Найденный клад включал 8833 предмета, из которых внушительными по величине были всего 83. Остальные - маленькие металлические листочки, звездочки, кольца и пуговицы из золота, фрагменты ожерелий и осколки диадем. Греки, которые за полгода до окончания раскопок, освободились от турецкого владычества, воспринимали совершенное Шлиманом как возвращение грекам кусочка их живой истории. Впоследствии ученые скажут - раскопки велись с многочисленными нарушениями. Возмущались тем, как Шлиман неистово связывал свою находку с реалиями гомеровского эпоса.

Но предприимчивый и талантливый Генрих просто не мог не совершить что-то эпохальное. С детства он не просто мечтал о Трое, он мечтал остаться в истории.

В ГМИИ привезут "Миры Шлимана"

"Миры Шлимана" - так называется выставка, которая откроется в ГМИИ им.А.С.Пушкина 22 декабря 2022 года. "Миры" - это разделы жизненного пути Генриха Шлимана, их взаимосвязь с найденными им историческими и археологическими артефактами. В Москву привезут немало личных вещей неутомимого исследователя и бизнесмена.

Культура Культура Арт Общество История

Главное сегодня

Рябков рассказал об ожиданиях от переговоров по гарантиям безопасности
Калашников: Силы ОДКБ находятся в постоянной готовности
Токаев назвал протесты в Казахстане актом агрессии извне
ЦТАК: КНДР осуществила запуск гиперзвуковой ракеты
Биржевой курс доллара превысил 76 рублей, евро - 86 рублей
Мировое кино: чего ждать от 2022 года
Какие книги мы будем читать в наступившем году