Зачем Шлиман искал Трою: 10 фактов об исследователе

200 лет назад, 6 января, родился неутомимый исследователь, бизнесмен и мифотворец Генрих Шлиман.

Неуютное детство

Ставший впоследствии одним из самых богатых людей своего времени Шлиман вырос в бедной семье. Детство Шлимана было непростым: отец был сельским пастором, но это не мешало ему быть большим любителем алкоголя и женщин. Мать Шлимана Луиза терпела от мужа многое, но чаша переполнилась тогда, когда тот привел домой любовницу. Однажды Луиза подарила на Рождество маленькому Генриху книгу историка Йеррера "Всеобщая история для детей". С того момента Шлиман влюбился в античность. Увидев картинки Трои в сборнике, он решил найти затерянный город во что бы то ни стало.

Все деньги тратил на учебу

Мать Генриха умерла рано от нервного истощения. Отец почти не давал деньги будущему археологу. И Генрих переехал к дяде. После школы Шлиман устроился в банковскую контору. А параллельно много читал - все заработанное он тратил на учебники и книги.

В свое первое плавание Шлиман чуть не погиб

Генрих поступил на работу на корабль, который плыл до Латинской Америки. Хотя по другим сведениям, он плыл на нем простым пассажиром - в биографии Шлимана много нестыковок. Отчасти потому, что Генрих сам переписывал и передумывал свою биографию в поздних дневниках. Корабль потерпел крушение. Шлимана чудом спасли рыбаки. Потом некоторые исследователи скажут - это тоже было выдумкой.

Выучил шведский за 24 дня

После инцидента он переехал в Амстердам. И решил продолжить свое образование - с невероятной энергией и страстью учил языки. Сначала он избавлялся от своего нижненемецкого акцента, решив говорить по-немецки правильно, литературно. Английский и французский он выучил всего за пару месяцев. А польский и шведский выучил одновременно - за 24 дня. У него была своя система - много читать вслух на языке, который он учил. Не зазубривать грамматику, а сочинять на языке различные истории. Так ему удалось изучить 15 языков.

Шлиман наладил связи с русскими купцами

В Амстердаме Шлиман устроился на работу в контору "Шредер и К", которая торговала по всему миру. Он сам предложил себя в качестве торгового агента. Никто не верил, что он - полиглот. В свои 22 года. Пришлось даже сдать экзамен. За год владелец фирмы повысил его с поста простого рассыльного до личного помощника. Фирма торговала по всему миру. Кроме России. Тогда Генрих решил наладить связи. В этом ему не было равных. Вот только русского он не знал. Да и во всем Амстердаме не нашлось учителя русского. Пришлось снова изучать все самому - купил у букинистов русские книги, например, Тредиаковского и русско-французкий разговорник. Дело пошло, как и бизнес. Шлиман провел переговоры с русскими купцами и отправился в Санкт-Петербург, как сейчас сказали бы, на ПМЖ.

Шлиман имел российское подданство

Вечно ищущий и страстный Шлиман нашел пути обхода строгого имперского законодательства, рассчитал, как выгоднее арендовать склады. В 1847 году он получил российское подданство. Европейские товары, в частности олово и краски, закупались "Шредером и К" в Амстердаме и продавались в России. Шлиман вел переговоры и в Москве - ездил туда из Петербурга в тридцатиградусный мороз, и это притом что железнодорожного сообщения еще не было. Вское отлаженное дело Генрих передал в руки приказчиков, а сам отправился в Америку - ему постоянно хотелось браться за новые дела, встретился там с президентом. Теперь его интересовали не колониальные товары, а скупка золота у старателей Сан-Франциско. Полученные деньги потом помогут в поисках Трои.

Стал поставщиком российской армии

Начавшаяся в 1853 году Крымская война заставила Шлимана вернуться в Россию. Оттуда ведь и до Трои - до детской мечты - рукой подать. Он стал поставлять русской армии обмундирование, фляги. Только качества это все было низкопробного - сапоги картонные, фляги текли, форма рвалась и не грела. Закупалось это все за копейки, продавалось по завышенной цене. Афера. Нет. Для Шлимана это бизнес - ничего личного. В России он был объявлен персоной нон грата. Зато обзавелся русской женой - ею стала дочь адвоката Екатерина Лыжина.

Совершил кругосветное путешествие

В 33 года Шлиман задумался о кругосветном путешествии и изучении новых языков. У него снова все получилось - Египет, Индия, Китай, Гонконг, Сингапур, Япония, Мексика, Южная Америка - далеко не полный список стран, которые Шлиман посетил. Побывал на всех континентах, кроме Антарктиды.

Во времена Шлимана археологии не существовало

Наука о поисках и раскопках исчезнувших городов и цивилизаций в 20-е годы XIX века еще только зарождалась. Шлиман был самоучкой. В археологии в отличие от языков он был плохим самоучкой. И тогда он решил поступить в Парижский университет. Записался на блок лекций о греческой литературе и философии, египетской археологии. Греция - вот куда он обратил свои взоры. Со своей фирменной дотошностью изучил почти каждый ее уголок. Написал несколько книг и получил степень доктора философии Ростокского университета. Разрешение на раскопки в Троаде ему не давали, но он вел их сам с дюжиной рабочих. Найденный клад включал 8833 предмета, из которых внушительными по величине были всего 83. Остальные - маленькие металлические листочки, звездочки, кольца и пуговицы из золота, фрагменты ожерелий и осколки диадем. Греки, которые за полгода до окончания раскопок, освободились от турецкого владычества, воспринимали совершенное Шлиманом как возвращение грекам кусочка их живой истории. Впоследствии ученые скажут - раскопки велись с многочисленными нарушениями. Возмущались тем, как Шлиман неистово связывал свою находку с реалиями гомеровского эпоса.

Но предприимчивый и талантливый Генрих просто не мог не совершить что-то эпохальное. С детства он не просто мечтал о Трое, он мечтал остаться в истории.

В ГМИИ привезут "Миры Шлимана"

"Миры Шлимана" - так называется выставка, которая откроется в ГМИИ им.А.С.Пушкина 22 декабря 2022 года. "Миры" - это разделы жизненного пути Генриха Шлимана, их взаимосвязь с найденными им историческими и археологическими артефактами. В Москву привезут немало личных вещей неутомимого исследователя и бизнесмена.