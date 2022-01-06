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06.01.2022 21:41
Рубрика: Власть

Захарова напомнила Боррелю о необходимости борьбы с экстремизмом

Текст: Иван Сысоев

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала заявление главы внешнеполитической службы Евросоюза Жозепа Борреля в связи с введением миротворцев ОДКБ в Казахстан.

Фото: Виталий Юрчак/ РГ
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Ранее глава европейской дипломатии выразил обеспокоенность в связи с событиями в Казахстане, отметив, что помощь ОДКБ "вызывает воспоминания о ситуациях, которых следует избегать".

"Как говорится, дважды в день и сломанные часы показывают правильное время. Прав Боррель: следует избегать разгула экстремизма и надо об этом помнить", - написала Захарова.

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