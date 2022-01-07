CGTN ведет репортаж из первого в мире скоростного поезда с вагоном-телестудией

Корреспондент CGTN-русский Чжао Синь ведет репортаж из новой студии: "Всем привет! Мы находимся на станции Цинхэ в Пекине. Сегодня мы отсюда отправляемся в Чжанцзякоу, где будут проходить некоторые соревнования во время Зимних Олимпийских игр. Позади меня - первый в мире скоростной поезд, в котором есть студия с использованием новейшей технологии 5G. Поезд предназначен специально для волонтеров, журналистов и других гостей Зимних Олимпийских игр. Что в нем особенного, сейчас вам покажу.

В одном вагоне Медиакорпорация Китая совместно с Китайской национальной железнодорожной корпорацией создали студию, в которой имеются новейшие технологии 5G+4K и 8K с технологией искусственного интеллекта. Именно в этой студии впервые в мире будут записывать и транслировать видео в формате Ultra HD.

Это вагон-ресторан. Но он отличается от обычных. Его превратили в медиа-центр, где могут разместиться 48 представителей СМИ. Журналисты, такие, как я, здесь могут писать свои статьи и сразу же отправлять их в редакцию. Стол можно отрегулировать на нужное расстояние. Розетки находятся прямо под столами. Очень удобно, потому что у журналистов будет возможность заряжать свои телефоны и ноутбуки.

В экспрессе мобильный телефон хорошо ловит сигнал 5G. То есть есть возможность постоянно работать, смотреть прямые трансляции на телефоне. Ведь журналистам всегда нужно быть в курсе последних новостей. И сеть 5G в этом поможет.

Поезд идет со скоростью 350 километров в час, и всего за 50 минут на нем можно доехать до соревновательной зоны в Чжанцзякоу. Вдоль железной дороги Пекин-Чжанцзякоу расположены около четырехсот базовых станций 5G для обеспечения стабильной передачи сигнала. Высокоскоростная железная дорога Пекин-Чжанцзякоу является первой в мире, на которой на всем пути есть доступ к сигналу 5G. Кроме того, экспресс оснащен технологией автопилотирования".

Начальник группы машинистов поезда Лю Чуньюй: "Автопилотирование - это, можно сказать, функция ATO - автоматический режим движения поезда. Поезд может сам набирать скорость и снижать ее в зависимости от эксплуатационных условий пути. Чтобы гарантировать прибытие на станцию вовремя, состав автоматически регулирует скорость движения. После прибытия экспресс сам останавливается и автоматически открывает дверь. Это основные характеристики автопилотирования поезда".

Корреспондент CGTN-русский Чжао Синь: "Экспресс нас уже довез до станции Тайцзычэн в городе Чжанцзякоу. Уже меньше чем через месяц высокоскоростные поезда значительно сократят время, необходимое для того, чтобы передвигаться между тремя соревновательными зонами. Они также позволят впервые в мире вести прямую трансляцию прямо из поезда".