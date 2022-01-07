Что будет с социальными сетями в 2022 году

Сейчас довольно трудно найти человека, у которого не было бы аккаунта в социальных сетях или мессенджерах. Эксперты полагают, что в 2022 году рост аудитории соцсетей продолжится, а "на коне" будут TikTok и Telegram.

"TikTok продолжит расти в мире в целом и в России в частности, как следствие - короткий видео-формат контента удержит свои позиции, - говорит Евгения Лампадова, основатель коммуникационного агентства "ЛАМПА". - Цифровая зависимость от скроллинга ленты в Instagram останется с нами, Марк Цукерберг вернет туда и в Facebook алгоритм обновления контента по времени, поэтому "сторис" получат меньше просмотров и реакций, а посты в лентах - больше". По ее словам, мессенджер Telegram продолжит искать пути монетизации.

"Кроме того, YouTube в России - это уже и сегодня как телевизор, только YouTube. В 2022-м там, вероятно, будут бороться за удержание аудитории и думать про разнообразие форматов. Велика вероятность, что на этом фоне нам во второй половине года захочется вернуться в мир офлайновых коммуникаций, по-максимуму сократив присутствие в социальных сетях. Возможность не жить в онлайне - уже привилегия", - заключает Лампадова.

У каждой из социальных сетей сложилась своя аудитория, продолжает Иван Самойленко, управляющий партнер B&С Agency. "Молодежь предпочитает соцсети, где основным является видеоформат, короткие ролики могут рассказывать об интересных событиях из жизни звезд и известных блогеров, могут быть посвящены популярным сериалам, мультфильмам, рассказывать интересные факты. Это привлекает на площадку рекламодателей, в том числе и крупные компании с большим бюджетом на рекламу, что служит дополнительным драйвером развития площадки и делает ее инвестиционно привлекательной", - добавляет он.

Люди старшего поколения более ориентированы на те соцсети, где происходит непосредственное общение с родственниками, друзьями и коллегами. "На таких площадках часто рекламируются товары, что также позволяет им развиваться. Причин, по которым социальная сеть может сдать свои позиции, несколько: удар по имиджу (громкие скандалы, связанные с топ-менеджментом, утечками данных, кражами паролей), либо уменьшение бюджета на развитие", - заключает эксперт.

По словам Владимира Зыкова, директора Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров, соцсети, которые будут активно расти в 2022 году, - это TikTok и Telegram. "Они продолжат рост в попытке стать лидерами российского рынка и догнать "ВКонтакте", - заключает он.