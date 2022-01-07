Фильмы Игнатенко, Дондурей и Ержанова вошли в программу кинофестиваля в Роттердаме

51-й Международный кинофестиваль в Роттердаме IFFR, который пройдет в этом году в онлайн-формате с 26 января по 6 февраля, объявил сегодня полную программу. Всего в Сети будет показано более 50-ти фильмов различных жанров и форматов. Все они вошли в разные программы кинофестиваля.

Для России первый крупный европейский кинофестиваль года начинается очень хорошо - в Роттердаме представлены несколько наших картин.

Фильмы "Призрачно-белый" Марии Игнатенко, "Рядом" Тамары Дондурей, "Казнь" Ладо Кватания, "Медея" Александра Зельдовича, "Нападение" Адильхана Ержанова... Расскажем о них подробнее.

Вначале - о фильме "Призрачно-белый", который вошел в основной конкурсе Международного кинофестиваля в Роттердаме Tiger Competition. Это вторая полнометражная картины режиссёра Марии Игнатенко (первая - "Город уснул", и ее премьера была на Берлинале). Синопсис фильма рассказывает, что "Призрачно-белый" (международное название Achrome) - это история о человеке и его уязвимости перед лицом истории.

Действие картины происходит в Прибалтике во время нацистской оккупации. Марис - главный герой фильма - деревенский дурачок, воспитанный старшим братом и его женой. Следуя за братом, Марис уходит из своей деревни и устраивается во вспомогательные войска Вермахта.

Казарма расположена в монастыре, где Марис встречает Лию, молодую еврейку, осужденную на смерть. Интересно, что Мария Игнатенко говорит о фильме, характеризуя его так, словно он является идейным продолжением картины "Город уснул": "...В каком-то смысле "Призрачно-белый" - это сны о войне. Когда мы создавали этот фильм, я много думала о том, как впустить ощущение мимолетного пробуждения в сновиденческую ткань. Как сделать это кинематографическими средствами. Результат этого поиска можно увидеть в фильме".

Главные роли в картине исполнили непрофессиональные актеры: Гоша Бергал, Андрей Кривенок, Надежда Зеленова. Также в фильме снялась актриса Клавдия Коршунова. Оператор - Антон Громов. Фильм был снят кинокомпанией "Арк Пикчерс" при финансовой поддержке Министерства культуры РФ и Фонда Ковчег. Продюсеры картины - Константин Фам и Егор Одинцов.

Теперь - о дебюте Тамары Дондурей "Рядом" (международное название "Stand by me"), который отобран в конкурсную программу Международного кинофестиваля в Роттердаме Bright Future.

Проект создан "Пан-Атлантик Студио" - продюсер Екатерина Филиппова, сопродюсер Александр Михайлов - при поддержке Министерства культуры РФ. Сценарий Антона Яруша и Тамары Дондурей. Музыка Анны Друбич. В ролях Всеволод Ледовский (дебют), Катя Ермишина (дебют), Илья Маланин, Ингеборга Дапкунайте, Татьяна Друбич.

Как следует из синопсиса, "Рядом" - история про 30-летних, интеллигентных, потерянных и живущих в иллюзии абсолютного выбора. Кира - одна из них, и у нее есть все для нормальной жизни: работа в лучшем архитектурном бюро Москвы, новая квартира, любящий Иван. Она одержимо строит не только свою Москву, но и свою жизнь, по своим же правилам. Но все рушится в один день: Кира узнает, что беременна и внезапно теряет любимого. Трагические обстоятельства и переживания дают ей мощный импульс к внутреннему переустройству.

"РГ" писала о том, что на этапе создания фильм принял участие и стал победителем ведущих международных кинопродукционных площадок, таких как Venice Production Bridge 2019, Sofia Meetings 2020, ConnectingCottbus WIP 2021, где проект выиграл главный приз 35 000 евро.

Фильм "Нападение" (Assault ) Адильхана Ержанова, сделанный в копродукции Казахстана и России вошел в программу Big Screen Competition. У "РГ" пока нет подробной информации о фильме, но как только появится - мы поделимся ею с читателями.

Ранее "РГ" сообщала о том, что в Роттердаме покажут и "Медею" Александра Зельдовича. Поскольку картина уже была и в программе многих фестивалей (премьера - в Локарно в 2021 году), и в прокате, то в рамках IFFR состоится ее спецпоказ. Кроме того, мы писали о том, что мировая премьера дебютного полнометражного фильма Ладо Кватания "Казнь" также состоится в Роттердаме. Картина представлена в секции Harbour. Кстати, перед Новым годом изменилась дата проката фильма - он должен был появиться у нас в кинотеатрах 27 января, сейчас же дата релиза перенесена на 21 апреля 2022 года.

В России увидеть все названные картины можно будет после того показов на других кинофестивалях - год только начинается. Будем надеяться, что эксперты по достоинству их оценят.

Директор фестиваля в Роттердаме Ваня Калуджерчич пообещал, что, когда кинотеатрам разрешат снова открыться, фильмы из программы фестиваля будут показаны на большом экране.