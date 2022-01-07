Глава Россельхознадзора оценил долю поддельной икры на рынке

Согласно ветеринарно-сопроводительным документам Россельхознадзора, в 2021 году в стране было произведено 193 тонны черной икры и 29,5 тысячи тонн красной икры. Благодаря информационной системе ведомства "Меркурий" и системе маркировки "Честный знак" удалось выявить, что "часть икры не соответствует требованиям безопасности и качества", рассказал в интервью "Российской газете" руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт.

По его мнению, эти две системы взаимно дополняют друг друга. "Меркурий" позволяет отследить продукцию до розницы, маркировка - до потребителя. По ветеринарным документам можно выявить факты подмены сырья, а маркировка позволяет зафиксировать противоправные действия с реализацией товара.

"Вот мы сегодня говорим, что красная икра очень дорогая. И вообще все продукты дорожают. Но часто цены могут повышаться искусственно, поскольку продукция не соответствует задекларированным параметрам. В консервах с сайрой сайры может и не быть, а вместо нее более дешевая сельдь", - пояснил глава Россельхознадзора.

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