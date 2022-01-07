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07.01.2022 12:45
Рубрика: В мире

Япония увеличивает расходы на содержание военных баз США

Текст: Александр Ленин

Руководители внешнеполитических и оборонных ведомств Японии и США подписали соглашение, которое регламентирует расходы официального Токио на содержание дислоцированных на территории островного государства американских военных объектов в период с 2022-го по 2026-й финансовые годы. Об этом сообщает телерадиокомпания NHK.

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Как отмечают журналисты, японская сторона в ближайшие пять лет потратит на американские нужды внушительную сумму - 1,055 триллиона иен (9,1 миллиарда долларов США). Таким образом, в год японцы будут направлять на данные цели порядка 211 миллиардов иен (1,8 миллиарда долларов США), что на 10 миллиардов иен (86,4 миллиона долларов США) меньше расходов текущего 2021 финансового года (продлится до 31 марта 2022 года).

Указанные средства пойдут в том числе на проведение учений с участием солдат и офицеров США, заработную плату персонала и покрытие коммунальных услуг американских баз.

Интересно, что в текущем финансовом году Япония планирует потратить на коммунальные услуги американских баз около 23,4 миллиарда иен (около 202 миллионов долларов США). В 2022-м и 2023-м финансовых годах эта сумма останется без изменений. Однако в 2025-м и 2026-м финансовых годах данные расходы будут постепенно сокращены до 13,3 миллиарда иен (около 115 миллионов долларов США).

На обслуживание и модернизацию различных технических и иных помещений, включая ангары для военной техники, японская сторона планирует направить в ближайшую пятилетку 164,1 миллиарда иен (около 1,4 миллиарда долларов США).

В Токио полагают, что за счет таких мер японское правительство сможет укрепить военно-политический альянс с американцами. При этом глава МИД страны Есимаса Хаяси заявил, что рассчитывает на понимание и поддержку со стороны японского населения.

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