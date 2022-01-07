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07.01.2022 02:00
Рубрика: Экономика

Как добывают сланцевую нефть в России, США и Китае

Текст: Сергей Тихонов
Сланцевую нефть и газ часто ассоциируют только с США, но такие запасы есть в большинстве добывающих углеводороды стран. Проблема в том, что американские технологии оказались непригодны для добычи сланцевых углеводородов в России или Китае. Пришлось изобретать свои. В 2021 году "Газпром нефть" достигла рентабельного уровня себестоимости добычи на баженовской свите - одном из крупнейших участков, содержащих запасы сланцевой нефти, которые оцениваются в 18-60 млрд тонн.

В 2020 году "Газпром нефть" добыла 100 тысяч тонн баженовской нефти, что уже близко к объемам промышленного производства. Но главный параметр, который позволяет судить о начале "сланцевой эры", - это себестоимость разработки. Планировалось снижение этого показателя с 30 тысяч рублей за тонну в 2017 году до 8,5 тысячи рублей в 2025 году, но достичь цели удалось уже к концу 2021 года.

По подсчетам отраслевых экспертов, только на начальном периоде до 2025 года освоение одного участка свиты принесет дополнительно в казну до 60-70 млрд рублей налоговых поступлений, а рынок отечественного оборудования, которое может быть произведено для проекта, оценивается в 150 млрд рублей. Запуск промышленной добычи, при условии создания новых производств и выделения финансирования для технологических проектов в нефтесервисе, позволит создать до 16 тысяч рабочих мест. При этом разработка баженовской свиты перспективна по всей территории Западной Сибири.

С другой стороны, как отмечает доцент Финансового университета при правительстве РФ Валерий Андрианов, раньше освоение бажена рассматривалось как одна из альтернатив движению на север и восток. Бажен, залегающий в Ханты-Мансийской автономной области (ХМАО), мог бы продлить жизнь этой традиционной нефтегазоносной провинции. Но сейчас осваиваются арктические территории и Восточная Сибирь, реализуется проект "Восток ойл", на фоне чего разработка бажена не выглядит единственной альтернативой развития нефтяной отрасли. А целесообразность добычи газа из сланцевых формаций в России пока даже всерьез не рассматривается, поскольку существующая ресурсная база позволяет обеспечить поставки "голубого топлива" как в Европу, так и в страны Азиатско-тихоокеанского региона (АТР) на десятилетия вперед, подчеркивает эксперт.

Кроме этого, сланцевые проекты в мире вызывают множество вопросов у экологов. Есть мнение, что сланцевая добыча увеличивает риск возрастания сейсмоактивности и загрязняет грунтовые воды. Для одного гидроразрыва пласта (ГРП) - основная технология добычи сланцевой нефти и газа, используется от 5000 до 20 000 тонн смеси воды, песка и химикатов, а таких ГРП производится в год десятки на одной скважине. Президент США Джо Байден даже пытается запретить использование этой технологии, что сразу поставит крест на американской сланцевой революции.

Фото: RJ Sangosti/The Denver Post via Getty Images
Наносят ли первые шаги нового президента США вред сланцевой добыче

Несколько иная ситуация в Китае, который стал второй страной в мире после США, сумевшей наладить масштабную промышленную добычу сланца, уточняет Андрианов. Но сланцевая революция в Поднебесной получилась "пожиже", чем в Америке. Власти Китая планировали довести добычу нетрадиционного газа в стране до 100 млрд кубометров, но вышли лишь на отметку 30-35 млрд кубометров. Причины в том, что сланцевые пласты в Китае залегают глубже, чем в США (в среднем на глубине 3,2 км), расположены они в труднодоступных регионах, а к тому же в сланцевых бассейнах ощущается нехватка водных ресурсов, необходимых для проведения гидроразрыва. Тем не менее, Китай намерен и далее развивать свои сланцевые проекты. В частности, рассматривается возможность получения водорода из сланцевого газа, рассказывает Андрианов. В сфере нефтедобычи Китай также связывает определенные надежды со сланцевыми формациями. Осенью 2021 года было объявлено об обнаружении крупнейшие залежей сланцевой нефти (4 млрд тонн) на востоке страны. Ожидается, что добыча сланцевой нефти там начнется ближайшее время и может быть доведена до 1 млн тонн в год к 2025 году.

Экономика Отрасли Нефть и газ

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