Как правильно провести 7 дней Рождества: что можно, а что нельзя

В России началось празднование православного Рождества. Именно началось, потому что праздник в честь родившегося Христа Церковь считает настолько значимым, что отводит ему не один, а целых семь дней - с 7 января по 13-ое. То есть мы начинаем отмечать Рождество Христово в ночь с 6 на 7 января Всенощным бдением и Божественной литургией, а заканчиваем только 13 января, когда происходит так называемое отдание праздника Рождества Христова. Поэтому вопрос "как правильно провести Рождество" касается не только ночи с 6 на 7 января и последующего выходного дня, но всей последующей недели.

Рождественское утро, 1916г. Генри Мослера (1841 - 1920 гг.).

Сегодня это торжество многие упростили: раскидал рождественские открытки по соцсетям и всё, дело сделано. А вот наши предки, понимая вселенскую неординарность события прихода в наш мир Христа, осознавая значимость рождения Бога среди людей, заранее готовились к рождественской недели. С нетерпением ждали прихода праздника и с радостью, душевным подъёмом всю эту рождественскую неделю проводили. Знали: праздничные дни Рождества Христова - время особое, его нельзя проводить бессмысленно и бездарно. Но как провести Рождество правильно?

Поклонение волхвов, 1624г. Рубенс (1577 - 1640 гг.).

Начиналась подготовка к Рождеству с рождественского поста и … подготовки подарков. Мемуаристы свидетельствуют: деликатные расспросы о том, кто бы что хотел получить, начинались чуть ли не с ноября - ещё бы! Деньги на Рождественские щедроты откладывали заранее. Причём одаривали не только ближних, но и дальних. И даже совсем незнакомых. Рождество объединяло все слои общества, ведь Христос пришел в наш мир для всех. Рождественская неделя была временем благотворительности.

В мемуарах князя Феликса Юсупова находим: "Матушка еще за месяц до праздника спрашивала людей, кому что подарить".

Дочь чаеторговца Василия Сабашникова Маргарита с ностальгией описывала: "Мама участвовала в проведении праздников для детей нашего квартала, а мы с друзьями помогали. В снятом для этого мрачном помещении рядом с пользовавшейся дурной славой рыночной "Сухаревской" площадью собирались дети бедняков. После популярной в народе игры с Петрушкой… зажигали свечи на большой елке. В соседней комнате раздавали подарки. Каждый ребенок получал ситец на платье или косоворотку, игрушку и большой пакет с пряниками. Друг моего брата, раздававший подарки, очаровал всех, позволяя ребенку выбирать то, что ему нравится".

Библейской истиной "Да не оскудевает рука дающего" руководствовались не только богатые. Художник Кузьма Петров-Водкин вспоминал, как некий сапожник Иван Маркелыч "месяца за полтора до Рождества начал приготовления к вечеру-елке, который должен был состояться в одной из городских гостиниц. Для детей помимо грошовых подарков готовили спектакль, заранее распределив роли и репетируя". И всё это с любовью и радостью - пришло время отдавать, делиться!

"Сочельник". С. Ф. Колесников (1879 - 1955 гг.).

С приближением Рождества и подготовка к празднику становилась напряженнее. "Увидишь, что мороженых свиней (к Москве) подвозят, - скоро и Рождество, - читаем у Ивана Шмелева. - Шесть недель постились, ели рыбу. Кто побогаче - белугу, осетрину, судачка, наважку; победней - селедку, сомовину, леща... Зато на Рождество - свинину, все. В мясных, бывало, до потолка навалят, словно бревна, - мороженые свиньи. Окорока обрублены, к засолу. Так и лежат, рядами, - разводы розовые видно, снежком запорошило".

Обозы из Тамбова, Саратова, Курска, с Волги, из-под Самары везли в Москву поросят, гусей да индюшек, кур и уток. Из Сибири - рябчик, тетерка, глухарь…Торговля шла широко, щедро: без весов, на глаз! "Мясник, бывало, рубит топором свинину, кусок отскочит, хоть с полфунта, - наплевать! Нищий подберет, - удивлялся Иван Шмелев. - Эту свиную "крошку" охапками бросали нищим: на, разговейся!" Сегодня слово "разговеться", то есть впервые после поста начать есть скоромное, нужно объяснять. А раньше говорили: "У голыша (то есть у нищего) та же душа, ему тоже радость нужна. И нищему на Рождество разговение". А еще верили: пост приведет к воротам рая, а уж милостыня их отворит.

"За неделю до Рождества Христова радивые хозяйки начинали убирать квартиры, в это время превращавшиеся, будто было нашествие Батыя: мебель сдвинута со своих мест, сняты образа, зеркала, картины. Комнаты наполнялись суетливой прислугой, вытирали и выметали скопившуюся пыль, грязь", - рассказывал купец Николай Варенцов. Наводили блеск не зря - все Святки, Святые дни от Рождества до Крещенского сочельника, в гости ходить да гостей принимать!

Рождественский базар, 1906 г. Александр Бучкури (1870 - 1942 гг.).

"Наше Рождество подходит издалека, тихо. Глубокие снега, морозы крепче, - рассказывал своему семилетнему французскому крестнику Иван Шмелев. - Перед Рождеством, дня за три, на рынках, на площадях - лес елок. А какие елки! Этого добра в России сколько хочешь. Не так, как здесь, - тычинки. У нашей елки... как отогреется, расправит лапы, - чаща. На Театральной площади, бывало, - лес... А снег повалит - потерял дорогу! Мужики в тулупах, как в лесу. Народ гуляет, выбирает. Собаки в елках - будто волки, право. Костры горят, погреться. Дым столбами. Морозная Россия, а... тепло!"

Выбранную лесную красавицу несли домой, и тут уж начиналось! "В гостиную втащили большую мерзлую елку. Пахом долго стучал и тесал топором, прилаживая крест. Дерево наконец подняли, и оно оказалось так высоко, что нежно-зеленая верхушечка согнулась под потолком. От ели веяло холодом, но понемногу слежавшиеся ветви ее оттаяли, поднялись, распушились, и по всему дому запахло хвоей. Дети принесли в гостиную вороха цепей и картонки с украшениями, подставили к елке стулья и стали ее убирать. Но скоро оказалось, что вещей мало. Пришлось опять клеить фунтики, золотить орехи, привязывать к пряникам и крымским яблокам серебряные веревочки. За работой дети просидели весь вечер, покуда Лиля, опустив голову с измятым бантом на локоть, не заснула у стола" (Алексей Толстой "Детство Никиты").

Но не только елка, моду на которую ввела великая княгиня Александра Федоровна, жена будущего императора Николая I и дочка кайзера Фридриха Вильгельма III, была обязательным атрибутом праздника. Все знали: на Рождество - пир горой! К нему тоже готовились загодя.

"Незаметно подошло Рождество, - вспоминала Анастасия Цветаева. - Дом был полон шорохов, шелеста, затаенности за закрытыми дверями залы... Запахи поднимали дом, как волны корабль. Одним глазком, в приоткрытую дверь, мы видели горы тарелок парадных сервизов, перемываемых накануне, десертные китайские тарелочки, хрустальный блеск ваз, слышали звон бокалов. Несли на большом блюде ростбиф с розовой серединкой, черную паюсную икру. Ноздри ловили аромат "дедушкиного" печенья".

Обязательным блюдом Рождественского стола была свинина - дома побогаче готовили поросенка целиком. В народе считали: велено свинину есть на Рождество в наказание! Иисусу Младенцу не давала спать в яслях - хрюкала. Потому и называется - свинья! В домах побогаче фаршировали птицу, пекли особые пряники в форме козы или коровы - козули - символ животных, которые в хлеву своим дыханием согревали Младенца Христа. Рождественской трапезой в обязательном порядке делились - отправляли в малоимущие дома, тюрьмы, больницы.

После праздничного обеда Рождественские постановки, колядки - неизменные спутники праздника и в простых, и в дворянских домах. И подарки, подарки, подарки.

Скопидомничать на Рождество нельзя, считали наши предки. Быть скупым на Рождество - не просто стыдно, грех. Народ был убеждён: "Дающий бедному дает взаймы Господу", "Давайте, и воздастся вам, какою мерою мерите, такою же отмерится". Кстати, эти народные присказки родом прямо из Евангелия. С праздником!