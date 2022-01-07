Как прошло рождественское богослужение в Главном храме Вооруженных сил

В ночь на 7 января представители руководства Минобороны РФ приняли участие в Рождественском богослужении, которое состоялось в подмосковном Главном храме Вооруженных сил.

На богослужение пришли заместители министра обороны Геннадий Жидко, Тимур Иванов и Юрий Садовенко, военнослужащие и гражданский персонал ведомства, их семьи.

Торжественную литургию в центральном алтаре верхнего храма служил председатель Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси епископ Бронницкий Савватий.

В Минобороны РФ напомнили, что собор, в котором было Рождественское богослужение, возвели на пожертвования. Храм освятили 14 июня 2020-го - в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. А открылся он для прихожан 22 июня того же года. Ныне Главный храм Вооруженных сил является одним из трех Патриарших соборов в России. Верхний храм освящен во имя Воскресения Христова, нижний храм - в честь Святого Равноапостольного Великого князя Владимира.

Своды храма собраны из витражей с изображением орденов, которыми награждали за ратные подвиги в разные периоды российской истории. А образ Спаса Нерукотворного в центральном куполе храма - самое большое изображение лика Христа, выполненное в мозаике. Размеры храма символичны и отсылают к важнейшим "числовым" вехам, связанным с историей Великой Отечественной войны.

Так, диаметр главного купола составляет 19,45 метра (год окончания ВОВ). Высота звонницы - 75 метров (юбилей Великой Победы). Высота малого купола составляет 14,18 метров (столько дней длилась война). Также по числу фронтовых дней и ночей -1 418 - была определена в метрах протяженность галереи музейного комплекса "Дорога памяти". Она, между прочим, опоясывает храм. А в самом мультимедийном музее "Дорога памяти" собрана информация обо всех участниках Великой Отечественной.

В Рождественские дни на соборной площади храма проходит зимний фестиваль, который уже посетили более 140 тыс. человек. Перед храмом открыт ледовый каток площадью 5,5 тыс. квадратных метров и тюбинговый спуск длиной около 60 метров.

Рядом с храмом в парке "Патриот" гостей встречает единственный в России музей на колесах, посвященный событиям Великой Отечественной войны. "Поезд Победы" прибыл сюда 25 декабря и будет доступен для посещения по 16 января включительно.