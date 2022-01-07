Любимова прокомментировала показ в Роттердаме российских фильмов

Сегодня стало известно, что участниками 51-го Международного кинофестиваля в Роттердаме стали два проекта, созданные при поддержке Минкультуры России.

Это второй полнометражный фильм режиссера Марии Игнатенко "Призрачно-белый", включенный в основную конкурсную программу Tiger Competition, а также фильм-дебют режиссера Тамары Дондурей "Рядом", отобранный в конкурсную программу Bright Future. Об этом сразу после пресс-конференции, где была проанонсирована программа кинофестиваля, написала "РГ".

Министр культуры Ольга Любимова прокомментировала участие российских картин в программе одного из крупнейших европейских фестивалей, который открывает киногод.

"Прекрасное начало года для наших проектов, которые станут частью международной фестивальной жизни. Мы прекрасно понимаем, что это становится возможным благодаря нашим одаренным кинематографистам, удивительным задумкам, реализуемым талантливыми командами. В Роттердаме жюри увидит традиционно глубокие отечественные работы о прошлом и настоящем, сложные темы в которых раскрываются совершенно изящным художественным языком. Тем более приятно, что эти фильмы созданы при поддержке министерства культуры и в свое время, еще на стадии разработки, заинтересовали профессиональное сообщество", - отметила Ольга Любимова.

Картина "Призрачно-белый", мировая премьера которой состоится в Роттердаме, снята кинокомпанией "Арк Пикчерс" при поддержке Фонда Ковчег. "Как бы я ни пыталась, я не могу посмотреть на какое-либо событие прямо, даже если была его свидетелем, тем более, если не была. У меня нет никаких средств, вообще нет настоящей возможности добраться до сердцевины события. Я только смотрю на него через оптику всего, что было создано о нем. Я смотрю глазами архива. Но в архиве может быть ошибка. Об этой ошибке я прочитала в другом архиве. Эта "ошибка в архиве" недосягаема для проверки. И в тот момент, когда ошибка становится возможной, сам архив перестает быть тотальным. Он оказывается на зыбкой территории воображения, там же где находятся сны. В каком-то смысле "Призрачно-белый" - это сны о войне..." - говорит режиссер Мария Игнатенко. Продюсеры картины Константин Фам, Егор Одинцов и Катерина Михайлова.

Созданный кинокомпанией "Пан-Атлантик Студио" и продюсером Екатериной Филипповой фильм "Рядом" по сценарию Антона Яруша - история про поколение 30-летних, интеллигентных, потерянных и живущих в иллюзии абсолютного выбора.

"Как продюсер я не могу не оценивать тематическую актуальность и универсальность этого авторского фильма. Я давно искала психологический сюжет, тонкий и понятный, связанный с проблемами интеллигентной семьи, живущей в современном городе. Уверена, что фильм "Рядом" будет с интересом воспринят зрителем и станет фестивальным хитом", - подчеркнула Екатерина Филиппова.

"В фильме нам хотелось показать Москву как отдельного героя. Это - образ мира, окружающего героиню, которая отгородилась от внешних и внутренних проблем придуманной реальностью своих архитектурных макетов, игнорируя непроработанные отношения с матерью, коллегами и любимым человеком", - поделилась Тамара Дондурей.

Справка "РГ"

В разные годы участниками основного конкурса фестиваля Tiger Competition становились российские фильмы "Громозека" Владимира Котта, "Богиня: Как я полюбила" Ренаты Литвиновой, "Жить" Василия Сигарева, "Комбинат "Надежда" Наталии Мещаниновой и "Sheena667" Григория Добрыгина.

Главный приз фестиваля Tiger Award в разные годы получили такие отечественные картины, как "Железная пята олигархии" Александра Баширова в 1999 году, "С любовью, Лиля" Ларисы Садиловой в 2003 году и "4" Ильи Хржановского в 2005 году. В 2014 году главный приз в конкурсе Big Screen Competition получила картина "Еще один год" Оксаны Бычковой.

В разные годы во внеконкурсных программах фестиваля состоялись мировые либо международные премьеры следующих фильмов российских режиссеров: "Морфий" и "Кочегар" Алексея Балабанова, "Шапито-шоу" Сергея Лобана, "Война Анны" Алексея Федорченко, "Осел" Анатолия Васильева, "Француз" Андрея Смирнова, "Нос, или заговор "не таких" Андрея Хржановского. В 2021 году в конкурсе Big Screen Competition состоялась мировая премьера фильма Ренаты Литвиновой "Северный ветер".