Медработникам на селе разрешили реализацию лекарств. Соответствующие изменения в законодательство вступили в силу с 1 января 2022 года. Как сообщает пресс-служба Минздрава, это позволит решить проблему обеспечения лекарствами людей, которые живут в деревнях и селах без аптек - теперь им не придется ездить в соседние поселки или райцентр. Причем речь идет не только о продаже, но и о льготном отпуске препаратов.

"Медицинские работники в амбулаториях, фельдшерско-акушерских пунктах и центрах общей врачебной практики, расположенных в сельских населенных пунктах, где нет аптечной организации, смогут осуществлять льготный отпуск лекарств, а также осуществлять продажу лекарственных препаратов. Ранее это могли делать только фармацевтические работники", - говорится в сообщении Минздрава.

Также значительно упрощена процедура выдачи лицензий амбулаториям, ФАПам и центрам общей врачебной практики. Согласно нововведениям, для таких объектов допускается одновременное лицензирование фармацевтической и медицинской деятельности.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко уже поручил регионам ускорить лицензирование сельских ФАПов и амбулаторий по новым правилам.