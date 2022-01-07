МО РФ: Миротворцы ОДКБ вместе с правоохранителями поддерживают правопорядок в Казахстане

Миротворцы ОДКБ вместе с правоохранителями Казахстана обеспечивают поддержание правопорядка. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. По данным российского оборонного ведомства, руководить действиями миротворческих сил назначен командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков.

Также в Минобороны рассказали о том, что группировка ВКС РФ из более 70 самолетов круглосуточно перебрасывает подразделения российского контингента миротворческих сил ОДКБ в Казахстане. Также авиация ВКС РФ задействована для переброски воинских контингентов Беларуси, Таджикистана, Киргизии и Армении в Казахстан.

В российском ведомстве отметили, что российские миротворцы совместно с правоохранительными органами Казахстана взяли под полный контроль аэропорт Алма-Аты.