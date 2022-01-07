Москалькова: Судьба соотечественников в Казахстане вызывает беспокойство

Судьба россиян и соотечественников в Казахстане вызывает особую обеспокоенность, поскольку ситуация в республике остается сложной, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, написав об этом на своей странице в в Instagram.

Также омбудсмен Москалькова написала о том, что с первых дней массовых протестов в разных городах Казахстана держит постоянную связь с омбудсменом этой страны Эльвирой Азимовой по ситуации в республике. "Мы обмениваемся мнениями, мониторим ситуацию", - подчеркнула она. Татьяна Москалкьова добавила, что в общении и в переписке с коллегой "с тревогой и сочувствием" следит за ходом событий в дружественном Казахстане. Российский омбудсмен при этом выразила уверенность, что поддержку Казахстану окажут страны-члены Евразийского альянса омбудсменов (ЕАО).

"Уверена, что все члены ЕАО поддерживают нашу коллегу, главу национального правозащитного учреждения Казахстана и желают братскому казахстанскому народу скорейшего разрешения сложившейся ситуации, восстановления мира и согласия в обществе", - написала Татьяна Москалькова, слова которой приводятся на официальном сайте ЕАО.

Справка "РГ"

В Евразийский альянс омбудсменов ( ЕАО) входят представители России, Армении, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Ирана, Монголии и Сербии.