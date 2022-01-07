МВД Казахстана опубликовало список полицейских, погибших во время беспорядков

Министерство внутренних дел Казахстана опубликовало список сотрудников правоохранительных органов, которые погибли во время беспорядков. Об этом сообщает агентство Sputnik Казахстан.

Отмечается, что в списке семь человек. Среди погибших числятся капитан полиции, старшина полиции, старший сержант полиции Алма-Аты, прапорщик юстиции, двое рядовых и младший сержант департамента полиции Жамбыльской области.

В начале января в Казахстане прошли акции протеста, которые переросли в беспорядки в нескольких городах. Более тысячи человек получили ранения.