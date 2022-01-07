Начислять пособия по безработице детям-сиротам будут по-новому

С 1 января пособие по безработице для впервые ищущих работу детей-сирот назначается в размере средней заработной платы по региону, которой она была в момент регистрации молодого человека в центре занятости. Такая увеличенная выплата гарантирована в течение первых шести месяцев при условии, что ранее безработный со статусом "ребенок-сирота" нигде не трудился. Через полгода право на нее утрачивается и пособие по безработице начисляется в минимальном размере, который в 2022 году составляет 1,5 тысячи рублей. Увеличенная выплата также прекращается после достижения молодым человеком 23 лет.

При ее назначении не учитывается, если подросток до своего совершеннолетия подрабатывал на каникулах. А вот дети-сироты, которые ранее принимали участие в общественных работах, не будет признаваться впервые трудоустраиваемыми и ранее не работавшими.

Кстати, встать на учет в центре занятости с целью поиска работы, оформить пособие по безработице и получать большинство услуг по содействию в трудоустройстве можно удаленно уже в 65 регионах. Для этого нужно через портал госуслуг или личный кабинет на портале "Работа в России" направить заявление и резюме. Вся остальная информация о безработном будет собрана без его участия. То есть, например, ему не нужно предоставлять в службы занятости трудовую книжку, документы об образовании, справки об инвалидности, справку о доходах 2-НДФЛ.

Дело в том, что центры занятости постепенно начинают работать на базе единой цифровой платформы "Работа в России". Все необходимые данные через нее они будут получать из других ведомств. Это также позволит им обмениваться данными между собой, планировать привлечение трудовых ресурсов, анализировать ситуацию на рынке труда, предлагать соискателям вакансии по всей стране.

До конца 2022 года к оказанию услуг в новом формате перейдут все регионы.