Народные дружины были сформированы в столице Казахстана

Народные дружины, состоящие из жителей столицы Казахстана, были сформированы для охраны общественного порядка в городе. Об том сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Отмечается, что в настоящее время численность таких дружин составляет примерно 500 человек. В их состав входят волонтеры, учителя, врачи, спортсмены. Агентство сообщает, что созданные дружины будут помогать полиции Нур-Султана охранять здания, а также защищать жителей города.

В начале января в Казахстане прошли акции протеста, которые затем переросли в беспорядки. Более тысячи человек получили ранения.