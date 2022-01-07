Невролог рассказал, почему нельзя резко вставать с постели по утрам

Врач-невролог, рефлексотерапевт высшей категории Игорь Орлов рассказал в интервью радио Sputnik, как правильно вставать утром.

Не следует делать резких движений и при первом звуке будильника подскакивать на постели. На самом деле полезно немного поваляться, сделать потягивающие упражнения.

Слишком резкая смена положения из горизонтального в вертикальное создает сильную нагрузку на систему кровообращения. В этот момент может возникнуть ортостатический коллапс: резкая потеря давления крови. Из-за оттока крови от головного мозга вниз может наступить головокружение, человек может потерять равновесие и упасть. Отсюда возможны травмы или даже потеря сознания. Причем не только у пожилых людей.

Правильно вставать нужно так, советует доктор: сначала нужно подготовить тело.

Чтобы размять мышцы и постепенно усилить кровоток, потянуть пальцы ног, затем стопы к себе, потом потянуться в коленях, тазобедренных суставах, выгнуть спину, запрокинуть руки, потянуть шею. Все движения должны быть плавные, без усилий и нагрузки - ими только стимулируется кровообращение, это не физическая зарядка. И только после этого можно вставать.

После обязательных утренних процедур хорошо приступать к зарядке.

В случае проблем со здоровьем необходима консультация специалиста