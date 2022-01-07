Оперштаб: В Москве выявлено 3 694 новых случая COVID-19

Новости

В сборной России по биатлону обнаружен второй случай заражения коронавирусом 12:39
Хачанов пробился в полуфинал турнира в Аделаиде 12:25
Умер бывший начальник российского Генштаба Анатолий Квашнин 12:00
Парламент Киргизии одобрил отправку военных в Казахстан 12:00
Токаев: Власти Казахстана не намерены вести переговоры с террористами 11:43
Лукашенко пожелал соотечественникам на Рождество радости и счастья 11:43
В состав военного флота России войдет новый ледокол 11:37
На Южном Урале закрыли аэропорт и участок федеральной трассы 10:30
Травматологи дали советы по безопасному катанию на "ватрушках" 10:29
Премьер-министр Мишустин посетил один из храмов Русской православной церкви 10:00
Выживете ли вы в Диканьке? Тест о самой рождественской повести Гоголя 09:30
Президент Казахстана обратится к народу 09:22
Власти Казахстана сообщили о присутствии снайперов среди протестующих 09:09
Погода в Москве 7 января: небольшой снег и слабый мороз 08:55
Силовики предотвратили попытки ввезти оружие в Нур-Султан 08:50
Более 25 участников беспорядков ликвидированы в Казахстане 08:19
Врач Руженцова назвала симптомы одновременного заражения гриппом и COVID-19 07:52
Аналитик Кочетков спрогнозировал курс доллара и евро к концу года 07:32
Токаев: Конституционный порядок в основном восстановлен во всех регионах страны 07:32
Шеф Пентагона сообщил, что легко переносит COVID-19 благодаря вакцинации 06:55
Минторговли: Запасов продуктов питания в Казахстане достаточно 06:50
Более половины жителей Германии поддержали "Северный поток-2" 05:57
В Канаде молодых людей поразила загадочная болезнь мозга 05:16
Православные верующие в регионах ДФО встретили Рождество Христово 05:10
Гинцбург: Пандемия закончится при вакцинации 70% населения за шесть месяцев 04:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Какие изменения ждут пенсионеров в 2022 году
Какие изменения ждут пенсионеров в 2022 году
Законы о детях 2022 года: новый маткапитал, льготы школьникам и жилье
Законы о детях 2022 года: новый маткапитал, льготы школьникам и жилье
Проверьте себя: пять реальных заданий из ЕГЭ по истории
Проверьте себя: пять реальных заданий из ЕГЭ по истории
07.01.2022 11:50
Рубрика: Общество

Оперштаб: В Москве выявлено 3 694 новых случая COVID-19

Текст: Любовь Проценко

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в Москве сообщает: в столице выявлено 3 694 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Это на 1337 заражений больше, чем было накануне.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Эксперт спрогнозировала подъем заболеваемости коронавирусом после Нового года

За последние сутки в столице госпитализированы 783 человека. На ИВЛ находятся 507 человек.

В городе выздоровели ещё 2 223 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 884 960. В столице скончались 72 пациента, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.

Оперативный штаб напоминает: победа над пандемией - это вакцинация. Сделайте прививку от COVID-19 в одном из центров вакцинации на базе поликлиник или точке работы выездных бригад в популярных общественных местах. Подробная информация опубликована на сайте mos.ru/privivka/.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Празднование Православного Рождества
Умер бывший начальник российского Генштаба Анатолий Квашнин
Путин посетил рождественскую службу в храме в Ново-Огарево
Гинцбург: Пандемия закончится при вакцинации 70% населения за шесть месяцев
В Башкирии скончался второй пострадавший при жесткой посадке вертолета
Онколог назвал три главных правила профилактики рака для каждого человека
Пять запретов для родителей, которые хотят сохранить хорошие отношения с ребенком