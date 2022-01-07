Оперштаб: В Москве выявлено 3 694 новых случая COVID-19

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в Москве сообщает: в столице выявлено 3 694 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Это на 1337 заражений больше, чем было накануне.

За последние сутки в столице госпитализированы 783 человека. На ИВЛ находятся 507 человек.

В городе выздоровели ещё 2 223 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 884 960. В столице скончались 72 пациента, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.

Оперативный штаб напоминает: победа над пандемией - это вакцинация. Сделайте прививку от COVID-19 в одном из центров вакцинации на базе поликлиник или точке работы выездных бригад в популярных общественных местах. Подробная информация опубликована на сайте mos.ru/privivka/.