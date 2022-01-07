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Рубрика: В мире

Парламент Киргизии одобрил отправку военных в Казахстан

Текст: Данияр Каримов

Парламент Киргизии согласился направить военных в Казахстан - в рамках миротворческой миссии ОДКБ. Решение принято подавляющим большинством голосов.

Фото: AP Photo/Vladimir Tretyakov
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Киргизия отправит в соседнюю республику 150 военнослужащих и 20 единиц автомобильной и бронированной техники. Они займутся охраной стратегических объектов.

Решение об отправке миротворческого контингента парламент Киргизии принял после длительного обсуждения, были законодатели, которые высказывалась против участия военных КР в операциях на территории Казахстана, называя события в соседней республике ее внутренним делом. Но большинство согласилось с тем, что Киргизии необходимо выполнять международные обязательства перед союзниками по ОДКБ.

Переброску миротворцев в Казахстан, как предполагается, Киргизия осуществит при поддержке России. По словам министра обороны КР Бактыбека Бекболотова, военные воспользуются помощью военно-транспортной авиации РФ.

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