Парламент Киргизии одобрил отправку военных в Казахстан

Парламент Киргизии согласился направить военных в Казахстан - в рамках миротворческой миссии ОДКБ. Решение принято подавляющим большинством голосов.

Киргизия отправит в соседнюю республику 150 военнослужащих и 20 единиц автомобильной и бронированной техники. Они займутся охраной стратегических объектов.

Решение об отправке миротворческого контингента парламент Киргизии принял после длительного обсуждения, были законодатели, которые высказывалась против участия военных КР в операциях на территории Казахстана, называя события в соседней республике ее внутренним делом. Но большинство согласилось с тем, что Киргизии необходимо выполнять международные обязательства перед союзниками по ОДКБ.

Переброску миротворцев в Казахстан, как предполагается, Киргизия осуществит при поддержке России. По словам министра обороны КР Бактыбека Бекболотова, военные воспользуются помощью военно-транспортной авиации РФ.