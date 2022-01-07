Сегодня, в праздник Рождества Христова телеканал "Россия" показал традиционное Рождественского интервью Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. "РГ" рассказывает о главных темах этого интервью.

О вызове секуляризма: почему он сегодня не вакуум, а борьба с религиозностью

Патриарх Кирилл: Начиная с Нового времени, этот вызов присутствовал в европейской культуре и европейской политической жизни, но Россия была немножко в стороне, и даже Советский Союз, не побоюсь этого сказать, оказался в стороне… Атеизм Советского Союза был напористым, силовым, но он не был настолько утонченным, чтобы поражать мышление мыслящих людей. И потому в Советском Союзе, особенно на излете советского времени, сложилась парадоксальная ситуация: мыслящие люди - художественная интеллигенция, писатели, многие ученые - оказались людьми верующими; и эта вера советской интеллигенции сыграла очень важную роль, в том числе в тех переменах, которые произошли в нашей стране. Ну, а что касается религиозного фактора в современном мире, особенно в Европе, Америке, то, действительно, новый вызов - это вызов секуляризма.

Вообще-то под секулярностью всегда понималось отделение Церкви от государства. В каком-то смысле, если строго следовать этому принципу, то для Церкви особого конфликта в этом нет и особой проблемы нет. Ведь мы проповедуем Царствие Божие, пришедшее в мир, а оно всегда отделено от политической реальности, потому что Царствие Божие человек может обретать в своем сердце вне зависимости от того, в каком обществе он живет и какие силы на него воздействуют.

Сегодня проблема заключается в том, что секуляризм, который воспринимался как нейтральность по отношению к религии, характеризуется ярко выраженной тенденцией, направленной на разрушение религиозного начала в жизни людей. Сегодня секуляризм - это не инертный газ, это не нейтральность. Это среда, наполненная совершенно конкретной идеей, направленной на ликвидацию религии, причем не посредством каких-то гонений, а через формирование культуры, лишенной всяких религиозных корней. Человек, воспитывающийся в этой культуре, автоматически уходит от религиозной жизни, так что никакое принуждение и не требуется для того, чтобы он утратил свои религиозные корни. Вот в чем опасность секуляризма. Секуляризм - это не инертный газ, не вакуум, а пространство, наполненное идеями отрицания Бога и борьбы с религиозностью.

О ненужном бессмертии и биотехнологиях

Патриарх Кирилл: В слове Божием - в Евангелии, да и в Ветхом Завете, в книге Премудрости Соломона, - сказано, что человек создан для нетления, то есть для бессмертия. Это замысел Божий. Господь сотворил человека с бессмертной душой, то есть бессмертие присутствует в природе человека. Но речь идет о бессмертии человеческого духа, о бессмертии человеческой души, а желание сделать бессмертным человеческое тело, конечно, отрицает бессмертие души. Зачем стремиться к бессмертию тела, если бессмертна твоя душа? Но поелику никакой души не существует и за гробом ничего не существует, давайте сделаем бессмертным человеческое тело! Пустая затея. Да, можно продлить человеческую жизнь, современная медицина работает над этим, и дай Бог, чтобы продолжительность жизни увеличилась. Но не вложен Богом потенциал бессмертия в это тело… Люди, достигнув конца истории, обретут новые телеса - таково откровение слова Божия. Поэтому полагаю, что не нужно тратить слишком много сил и энергии для того, чтобы добиться бессмертия человека в том теле, в котором он существует в течение своей земной жизни. Все эти попытки обречены на провал или приведут к каким-то очень опасным последствиям для полноты человеческой жизни.

О семейном кризисе, стремлении избавиться от деторождения и тайне любви

Патриарх Кирилл: Если это произойдет - сохрани Бог! - то мир, человек, человеческая личность потеряют свое основное измерение. Ведь что такое тайна рождения? Прежде всего, это тайна любви, когда любовь двух людей, соединившихся, как говорит слово Божие, в одно тело и одну душу, становится источником жизни. Это Божий замысел, и вокруг него сформирован огромный пласт человеческой культуры, литературы, изобразительного искусства, поэзии. Все вокруг этой тайны человеческой любви, которая разрешается появлением новой человеческой жизни. И что, заменить все это механизмом, машиной? Если подобное когда-нибудь произойдет, то это будет означать конец человека как человека разумного, это будет означать, в каком-то смысле, конец человеческой цивилизации, потому что тем самым через человека совершится дьявольское покушение на Божественную власть. Думаю, это несовместимо с силой Божией и с Божиим замыслом о человеке; и если такое произойдет, то это будет означать продвижение к концу человеческой истории. Да сохранит нас Господь от приближения этой страшной перспективы!

О конфликте отцов и детей и передаче ценностей

Патриарх Кирилл: Конфликт поколений…был всегда, и каком-то смысле мы все через него прошли. Но главное, чтобы этот конфликт не переходил разумные границы, не превращался в радикальную борьбу одного поколения с другим.

Вот и я прошел через этот конфликт. Я родился и жил в благочестивой семье, где царили любовь, взаимная поддержка, но в 15 лет я пришел к родителям и сказал: я хочу уйти из семьи. Вы можете себе представить?

Благополучная семья священника, мальчик, который хорошо учился в школе, который был достаточно послушным и никогда не имел никаких конфликтов со своими родителями. Но я сказал: я хочу уйти, хочу начать самостоятельную жизнь. Мне было 15 лет. Мама, конечно, в слезы, папа в недоумении, но отрок напористо продвигал свою идею. И тогда родители приняли удивительное решение - они поехали в Псково-Печерский монастырь. Там был замечательный старец Афиноген, и они решили спросить у старца, как им поступить. … Пришли к старцу, изложили ситуацию. Он сказал: не могу вам сейчас ничего ответить, приходите дня через два. Они пришли, старец их встретил, радостный и спокойный, и сказал: как этот мальчик вам говорит, так и поступайте. Мама в слезы, а папа сказал: нет, мы же сами попросили у старца совета, и мы сделаем так, как он сказал.

И я ушел из дома и поступил на работу в ленинградскую комплексную геологическую экспедицию. Я продолжал учебу в вечерней школе, но стал взрослым человеком, жил на свою зарплату и ни одной копейки не брал из семьи. А зарплата была такая, что мой бюджет составлял рубль в день. Это было достаточно трудно, но я сознательно проходил через эти трудности, потому что мне хотелось приобрести жизненный опыт. К чему я все это рассказываю? К тому, что стремление молодого человека стать самостоятельным - это естественно; важно лишь, чтобы оно не сопровождалось конфликтом с родителями. Важно, чтобы семья даже для такого подростка, становящегося взрослым, оставалась местом любви, взаимопонимания, взаимной помощи. Непременно нужно сохранять связь с родителями. Нужно с пониманием относиться к желанию молодых людей жить самостоятельно. Ни в коем случае подростковое стремление к самостоятельности не должно разрушать любовь в семье.

Теперь что касается всех этих молодежных увлечений. Вы знаете, у святых отцов есть слова, которые находят основание в Священном Писании: все возможно, но не все полезно. Все человеку может быть доступно, но не все полезно из того, что доступно. Конечно, умение выбирать из возможного и доступного полезное и нужное приходит с жизненным опытом. Когда молодые люди полностью отказываются от советов родителей, они вступают на тропу большого риска, потому что опыта еще не хватает, а проблемы, с которыми сталкивается молодой человек, могут быть очень опасными для его дальнейшей жизни. Поэтому любовь и согласие в семье, взаимодействие и взаимопонимание между поколениями - это очень важный фактор сохранения того, что Церковь называет Традицией с большой буквы, то есть передачей ценностей.

О вере, образованности и уме

Патриарх Кирилл: Верить может любой человек, с образованием и без образования, потому что вера - это Божий дар, и он распространяется на всех. Другой разговор, что человек, обретая знания, иногда впадает в искушение, будто он так много знает, что Бог ему уже не нужен. Это искушение сопровождает жизнь современной цивилизации. Мы всё знаем! Мы летаем Бог знает куда; мы создали столько всего и еще что-то создадим!

На своем жизненном пути я встречался со многими замечательными людьми. Вспоминаю академика Наталью Петровну Бехтереву - замечательный нейрофизиолог, умнейшая женщина. Когда я был ректором Ленинградской духовной академии, мы с ней подружились: она меня посещала, я ее навещал, мы общались. Она была женщина очень умная, способная отстаивать свои убеждения и иногда резкая в своих заявлениях. Так вот, она связывала религиозную веру с умом: в ее понимании умный человек не может быть неверующим. То есть, если человек обладает способностью проникать в существо проблем, то он не может не задать себе вопрос о том, откуда же все это. Перевести все в примитивную идею некой эволюции, которая из космической песчинки вырастила разумного человека, - что может быть более фантастическим? А ведь люди сейчас в это верят. Они отрицают, что по воле некой великой Силы произошел весь этот генезис вселенной и человека. Верят в то, что все произошло само, неким эволюционным путем, от песчинки до человека разумного. Значит, и там, и там - вера, но, с моей точки зрения, религиозная вера - более логичная, более разумная.

Однако по мере развития науки, техники, технологий человек становится все сильнее и сильнее, и на этом фоне он все меньше и меньше нуждается в Боге. Думаю, именно в этом основная причина отхода от религии многих современных людей. Крестьянин нуждался в Боге - надо было молиться, чтобы погода была соответствующая, чтобы не погиб урожай, чтобы дети были здоровы, когда медицина не была на должном уровне. Человек постоянно обращался к Богу, сознавая свою ограниченность, неспособность повлиять на окружающую среду. Сегодня у человека появляется все больше и больше возможностей влиять на среду, и потому у людей неразумных, если следовать логике академика Бехтеревой, появляется мысль, что Бога и вовсе нет. Глубочайшее заблуждение! Диавол аплодирует, но все это совершенно не означает, что его аплодисменты - к нашей славе. Без Бога человек жить не может, потому что Он - Творец жизни, Промыслитель нашего бытия. И дай Бог, чтобы человечество, опираясь на развитие науки, техники, технологий, все больше и больше осознавало присутствие Божественного начала в жизни - личной жизни и жизни всего космоса.

О вере и страхах пандемии

Патриарх Кирилл: Вера освобождает человека от страхов вообще. У верующего человека совершенно другая жизненная перспектива, иное сознание. Он верит в Царствие Божие, он верит в Божественную справедливость, он верит в Божественную любовь. Поэтому религиозный человек, конечно, вооружен и защищен. В этом смысле, я думаю, искренне верующий человек защищен и от тех страхов, о которых мы сейчас говорим.

Об отношениях России и Запада. Можно ли надеяться на поворот к лучшему?

Патриарх Кирилл: Дай Бог, чтобы было так. Но, к сожалению, секуляризация наблюдается во многих западных странах. В свое время это слово обозначало создание некоего свободного общественного пространства, в котором любые мировоззрения могут уживаться и ни одно из них не является господствующим. Создание некоего вакуума, в котором могут присутствовать все. Но сегодня секуляризированный западный мир потерял все эти характеристики. Он абсолютно не нейтральный в идейном плане, целый ряд убеждений и взглядов считаются неприемлемыми для общества. И у меня есть большое опасение, что в какой-то момент и религиозные взгляды, и вытекающие из этих религиозных взглядов модели поведения также могут стать неприемлемыми.

Конечно, если говорить об отношениях между Востоком и Западом, то все мы заинтересованы в том, чтобы сохранялся мир. Чтобы грозные, разрушительные вооружения, которые есть в наличии и там, и там, никогда не были приведены в действие, потому что сегодня война может означать практически конец человеческой истории. Когда смотришь телевизионные передачи, слушаешь радио, порой удивляешься близорукой позиции некоторых политиков на Западе, которые, к сожалению, считают, что сегодня Россию можно победить силой, заставить, принудить и т.д.. По милости Божией все эти заявления не реализуются на практике, и не дай Бог, чтобы они привели к конкретным политическим шагам, ведь наличие ядерного оружия может привести сегодня к глобальной трагедии.

О мире и справедливости

Патриарх Кирилл: Церковь постоянно выступает за мир, но не просто за мир, мол, "давайте, ребята, жить дружно", а за мир и справедливость. Потому что не может быть подлинного мира без справедливости, а это большой вызов - для всех нас и особенно для современной западной цивилизации.

О заявлении глав христианских церквей в Иерусалиме и вытеснении христиан с места зарождения христианства

Патриарх Кирилл: Это радикализм…. А всякий радикализм, который искусственно подпитывается религиозной идеей, конечно, очень опасен. Он очень опасен, потому что религиозные войны - это то, от чего человечество страдало веками. Но поскольку христианство действительно религия мира и самая главная заповедь - возлюби Господа Бога твоего и ближнего твоего, как самого себя, - то христианская идея не может сопровождаться никаким радикализмом. Мы надеемся на принятие нашей проповеди без всякого принуждения теми, к кому эта проповедь обращается, и потому озабоченность Блаженнейшего Патриарха (Патриарх Феофил III, глава Иерусалимской православной церкви выступил перед общественностью с балкона гостиницы, которую хотят отобрать радикальные еврейские организации, и говорил о том, что надо сохранять не только церковные здания, которые находятся на паломнических путях, но и само присутствие христиан в тех местах, где христианство зарождалось - прим. ред.) нам очень близка. Мы знаем всю эту историю и вообще знаем о трудностях, с которыми сталкивается Иерусалимская Церковь. Мы солидарны с Блаженнейшим, мы его поддерживаем и будем, конечно, выступать в защиту Иерусалимского Патриархата, в том числе за сохранение принадлежащей ему собственности.

Должен сказать, что проявления радикализма и фанатизма в межрелигиозных отношениях очень опасны, и это касается не только Святой земли, но и других регионов мира. Поэтому Русская Православная Церковь всегда выступает за диалог, в том числе за диалог с представителями других религий, чтобы искать общие позиции и стремиться выработать общий подход к тому, что сейчас происходит в мире и в межрелигиозных отношениях. Мы придаем этой работе большое значение.

О Рождестве: что важнее - череда красивых обрядов или живая вера

Патриарх Кирилл: Надо, чтобы череда этих событий укрепляла веру.

Надо, чтобы люди, входя в атмосферу Рождества, наслаждаясь этой атмосферой, все-таки задавали себе вопрос о самом главном: а что для меня сегодня значит Христос? Он пришел, Он родился - все это овеяно такими замечательными фольклорными, культурными традициями; но ведь на самом деле с приходом Христа произошла колоссальная, глобальная мировоззренческая революция. Никто ранее не говорил того, что Он сказал. Он действительно открыл нам путь к человеческому счастью. Да, все эти заповеди на первый взгляд кажутся трудными. Но разве не является трудным, допустим, построение добрых отношений в семье? Счастья без преодоления трудностей быть не может. Ну, а исполнение заповедей, по сути, не является трудностью, потому что, если человек их осуществляет, он входит в реальность, которую мы называем простым человеческим словом "счастье".

Дай Бог, чтобы у современных людей чисто религиозное понятие Рождества Христова связывалось, во-первых, с их верой и, во-вторых, с пониманием того, что через веру, через близость к Богу, человек обретает полноту жизни, а значит, счастье.