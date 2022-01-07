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Рубрика: Общество

Патриарх Кирилл: Глобальная война может означать конец человеческой истории

Текст: Владимир Емельяненко
Война ядерных держав сегодня может означать "конец человеческой истории", поэтому Русская православная церковь выступает только за мир, но "подлинного мира не может быть без справедливости". Таков один из главных посылов рождественского интервью телеканалу "Россия-1" патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проводит ночное Рождественское богослужение в храме Христа Спасителя в Москве. Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проводит ночное Рождественское богослужение в храме Христа Спасителя в Москве. Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проводит ночное Рождественское богослужение в храме Христа Спасителя в Москве. Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости

По словам предстоятеля Русской православной церкви, отношения между Востоком и Западом именно таковы, что "мы заинтересованы в том, чтобы сохранялся мир. Чтобы грозное и разрушительное вооружение, которое сегодня есть в наличии и там, и там, никогда не было приведено в действие, потому что война сегодня практически может означать конец человеческой истории".

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Патриарх Кирилл пожелал верующим мира в семьях и Божьей милости

В интервью он поделился своими впечатлениями от телевизионных и радиопередач и публичных заявлений некоторых политиков. Он заметил, что огорчен и удивлен "близорукой позицией" некоторых политиков, особенно на Западе, которые дают понять, что Россию можно победить силой, заставить, принудить и тем более "навязать свою волю". Все эти заявления, отметил патриарх, "по милости Божией не реализуются ни в какие практические действия". Он выразил надежду на то, что этого и не произойдет, потому что "наличие ядерного оружия может привести все эти конфликты к глобальной трагедии".

При этом первоиерарх Русской православной церкви акцентировал внимание на том, что Церковь всегда и последовательно выступает за мир. Но она не просто провозглашает "давайте, ребята, жить дружно", а выступает за мир и справедливость. Он особо отметил, что не может быть подлинного мира без справедливости.

"Это большой вызов для всех нас, но в значительной мере сегодня это вызов и для западной цивилизации", - сказал патриарх Кирилл.

Свое мнение он обосновал тем, что сегодняшний "секуляризированный западный мир многое потерял, стал идейно абсолютно не нейтральным", что породило целый ряд новых убеждений и взглядов, которые считают традиционные взгляды и убеждения неприемлемыми для западного общества.

"У меня есть большое опасение, что в какой-то момент и религиозные взгляды, и вытекающие из этих религиозных взглядов модели поведения могут быть также неприемлемы", - подчеркнул патриарх.

О росте экстремизма в мире

Русская православная церковь разделяет озабоченность Иерусалимского патриарха Феофила III в связи с постоянными попытками вытеснения христианства со Святой земли. Все это происходит на фоне роста и усиления наступления экстремистских религиозных и около религиозных группировок, отметил глава РПЦ. Он особо предупредил о недопустимости проявлений радикализма и фанатизма в межрелигиозных отношениях.
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Ранее патриарх Феофил и другие главы христианских церквей Иерусалима выступили с обращением, в котором заявили о "неспособности местных политиков, чиновников и правоохранительных служб обуздать радикальные группировки, члены которых запугивают местных христиан, нападают на священнослужителей и оскверняют святые места и церковное имущество".

В заявлении, которое опубликовал сайт Иерусалимского патриархата, духовные лидеры призвали власти Израиля, Иордании и Палестины защитить верующих и способствовать созданию "особой христианской зоны культурного наследия" в Старом городе Иерусалима с тем, чтобы христианство не вытеснялось под разными предлогами со Святой земли.

"Озабоченность блаженнейшего патриарха Феофила нам очень близка, мы знаем эту историю и знаем о тех трудностях, в которых находится Иерусалимская церковь. Мы солидарны с блаженнейшим, мы будем, конечно, выступать в защиту Иерусалимского патриархата, в том числе и за сохранение принадлежащей ему собственности. Но должен сказать, что межрелигиозные отношения, которые сопровождаются проявлением радикализма и фанатизма, очень опасны", - предупредил патриарх Кирилл.

Он признал, что в той среде, в которой живут христиане Святой земли, есть радикализм, который искусственно подпитывается религиозной идеей. Патриарх Кирилл напомнил, что подобные явления должны беспокоить всех, "поскольку человечество всегда страдало от религиозных войн".

"Христианство - это религия мира, - отметил патриарх Кирилл, - христианская идея не может сопровождаться никаким радикализмом. Наша проповедь основывается на том, что мы надеемся на ее принятие без всякого принуждения теми людьми, к которым эта проповедь обращается. Русская православная церковь всегда выступает за диалог, в том числе за диалог с представителями других религий, чтобы искать общие позиции и попытку выработать общее отношение к тому, что сейчас происходит в мире и в межрелигиозных отношениях".

О создании "бессмертного человека"

Важную часть рождественского интервью составил разговор о высоких технологиях, об идеи создания "бессмертного человека". Глава РПЦ эти попытки назвал "пустой затеей". Более того, он заметил, что они "могут привести к опасным последствиям".

"Бессмертие присутствует в природе человека, - особо отметил патриарх Кирилл, - но речь идет о бессмертии человеческого духа, человеческой души. А желание сделать бессмертным человеческое тело - оно, конечно, отрицает само бессмертие души".

Предстоятель процитировал Библию. Он привел слова о том, что человек создан "для нетления", то есть для бессмертия, отметив, что таков "замысел Божий", и "Господь сотворил человека с бессмертной душой".

"Можно продлить человеческую жизнь, и современная медицина работает над этим, и дай бог, чтобы увеличилась продолжительность человеческой жизни, но не вложен в человеческое тело Богом потенциал к бессмертию в этом теле", - констатировал патриарх Кирилл.

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