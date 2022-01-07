Патриарх Кирилл: Глобальная война может означать конец человеческой истории

По словам предстоятеля Русской православной церкви, отношения между Востоком и Западом именно таковы, что "мы заинтересованы в том, чтобы сохранялся мир. Чтобы грозное и разрушительное вооружение, которое сегодня есть в наличии и там, и там, никогда не было приведено в действие, потому что война сегодня практически может означать конец человеческой истории".
В интервью он поделился своими впечатлениями от телевизионных и радиопередач и публичных заявлений некоторых политиков. Он заметил, что огорчен и удивлен "близорукой позицией" некоторых политиков, особенно на Западе, которые дают понять, что Россию можно победить силой, заставить, принудить и тем более "навязать свою волю". Все эти заявления, отметил патриарх, "по милости Божией не реализуются ни в какие практические действия". Он выразил надежду на то, что этого и не произойдет, потому что "наличие ядерного оружия может привести все эти конфликты к глобальной трагедии".
При этом первоиерарх Русской православной церкви акцентировал внимание на том, что Церковь всегда и последовательно выступает за мир. Но она не просто провозглашает "давайте, ребята, жить дружно", а выступает за мир и справедливость. Он особо отметил, что не может быть подлинного мира без справедливости.
"Это большой вызов для всех нас, но в значительной мере сегодня это вызов и для западной цивилизации", - сказал патриарх Кирилл.
Свое мнение он обосновал тем, что сегодняшний "секуляризированный западный мир многое потерял, стал идейно абсолютно не нейтральным", что породило целый ряд новых убеждений и взглядов, которые считают традиционные взгляды и убеждения неприемлемыми для западного общества.
"У меня есть большое опасение, что в какой-то момент и религиозные взгляды, и вытекающие из этих религиозных взглядов модели поведения могут быть также неприемлемы", - подчеркнул патриарх.
Русская православная церковь разделяет озабоченность Иерусалимского патриарха Феофила III в связи с постоянными попытками вытеснения христианства со Святой земли. Все это происходит на фоне роста и усиления наступления экстремистских религиозных и около религиозных группировок, отметил глава РПЦ. Он особо предупредил о недопустимости проявлений радикализма и фанатизма в межрелигиозных отношениях.
Ранее патриарх Феофил и другие главы христианских церквей Иерусалима выступили с обращением, в котором заявили о "неспособности местных политиков, чиновников и правоохранительных служб обуздать радикальные группировки, члены которых запугивают местных христиан, нападают на священнослужителей и оскверняют святые места и церковное имущество".
В заявлении, которое опубликовал сайт Иерусалимского патриархата, духовные лидеры призвали власти Израиля, Иордании и Палестины защитить верующих и способствовать созданию "особой христианской зоны культурного наследия" в Старом городе Иерусалима с тем, чтобы христианство не вытеснялось под разными предлогами со Святой земли.
"Озабоченность блаженнейшего патриарха Феофила нам очень близка, мы знаем эту историю и знаем о тех трудностях, в которых находится Иерусалимская церковь. Мы солидарны с блаженнейшим, мы будем, конечно, выступать в защиту Иерусалимского патриархата, в том числе и за сохранение принадлежащей ему собственности. Но должен сказать, что межрелигиозные отношения, которые сопровождаются проявлением радикализма и фанатизма, очень опасны", - предупредил патриарх Кирилл.
Он признал, что в той среде, в которой живут христиане Святой земли, есть радикализм, который искусственно подпитывается религиозной идеей. Патриарх Кирилл напомнил, что подобные явления должны беспокоить всех, "поскольку человечество всегда страдало от религиозных войн".
"Христианство - это религия мира, - отметил патриарх Кирилл, - христианская идея не может сопровождаться никаким радикализмом. Наша проповедь основывается на том, что мы надеемся на ее принятие без всякого принуждения теми людьми, к которым эта проповедь обращается. Русская православная церковь всегда выступает за диалог, в том числе за диалог с представителями других религий, чтобы искать общие позиции и попытку выработать общее отношение к тому, что сейчас происходит в мире и в межрелигиозных отношениях".
Важную часть рождественского интервью составил разговор о высоких технологиях, об идеи создания "бессмертного человека". Глава РПЦ эти попытки назвал "пустой затеей". Более того, он заметил, что они "могут привести к опасным последствиям".
"Бессмертие присутствует в природе человека, - особо отметил патриарх Кирилл, - но речь идет о бессмертии человеческого духа, человеческой души. А желание сделать бессмертным человеческое тело - оно, конечно, отрицает само бессмертие души".
Предстоятель процитировал Библию. Он привел слова о том, что человек создан "для нетления", то есть для бессмертия, отметив, что таков "замысел Божий", и "Господь сотворил человека с бессмертной душой".
"Можно продлить человеческую жизнь, и современная медицина работает над этим, и дай бог, чтобы увеличилась продолжительность человеческой жизни, но не вложен в человеческое тело Богом потенциал к бессмертию в этом теле", - констатировал патриарх Кирилл.