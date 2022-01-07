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07.01.2022 02:30
Рубрика: Общество

Патриарх Кирилл пожелал верующим мира в семьях и Божьей милости

Текст: Владимир Емельяненко
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Рождество высказал пожелания мира и лада в семьях, любви в сердцах и Божьего благословения во всех добрых делах и поступках. С такими словами предстоятель Русской православной церкви обратился в рождественском видеообращении к верующим.

"Хотел бы пожелать, чтобы в наступившем году надежда на милость Божию озаряла жизненный путь каждого из вас, - сказал он. - Чтобы в семьях был мир и лад, а в сердцах была любовь. Пусть благословение Господне пребывает с вами, утверждая в любви, в добре и помогая в делах, совершаемых на пользу родной стране, на радость не только ближним, но и дальним - всех, кто нуждается в вашей поддержке и участии. С праздником, дорогие мои, с Рождеством Христовым!".

Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости
Видеотрансляция: Патриаршее богослужение в Храме Христа Спасителя

Так же глава Русской православной церкви пожелал, чтобы прекратились войны, междоусобные брани, в том числе на территории исторической Руси. "Чтобы мир был между родителями и детьми, между мужем и женой, между братьями и сестрами", - сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл в московском кафедральном храме Христа Спасителя.

По словам патриарха Кирилла, люди имеют право на такой мир, потому что сам Господь пострадал именно для того, чтобы искупить грехи и дать возможность людям наслаждаться миром, радостью, покоем и счастьем.

Справка "РГ"

Рождество Христово - один из 12 главных праздников христианства - встречают 7 января в Русской православной церкви и в некоторых других поместных православных церквях мира, а также католики восточного обряда и протестанты, придерживающиеся юлианского календаря. Он посвящен событиям более чем 2000-летней давности, когда беременная Богородица и ее муж Иосиф пришли в Вифлеем. Там мест в гостиницах не нашлось, они заночевали в пещере для скота, там и родился Иисус. В пещере, лежащим в яслях, вместо колыбели изображают его на иконах и в рождественских вертепах. Первыми увидеть новорожденного пришли пастухи, которым о рождении Спасителя сообщил ангел. А еще раньше в Вифлеем направились с дарами волхвы: они увидели в небе явление, которое теперь называют Вифлеемской звездой.

Рождество встречают 7 января прихожане Русской православной, а также Иерусалимской, Сербской, Польской и Грузинской церквей, а также афонские монастыри, католики восточного обряда и некоторые протестанты, придерживающиеся юлианского календаря. Христиане, которые придерживаются григорианского и новоюлианского календаря, отмечают его в ночь с 24 на 25 декабря.

Рождественское послание Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
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