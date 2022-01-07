Патриарх Кирилл: Среди прихожан выросло число образованных людей

Храмы Русской православной церкви, несмотря на пандемию, в праздник Рождества были заполнены людьми, а среди прихожан появляется все больше молодых и образованных людей, отметил патриарх Кирилл во время телемоста с космонавтами, находящимися на Международной космической станции.

- Рождество празднуют, наверное, еще больше, чем раньше, но остерегаются люди, сохраняют социальную дистанцию и берегут себя, - подчеркнул патриарх во время разговора. - Но тем не менее храмы Русской православной церкви были заполнены людьми.

По его словам, как раз во время больших праздников видно, что меняется и состав православных людей, посещающих храм: средний возраст прихожан становится ниже, и в церкви появляется много людей с хорошим образованием и высоким уровнем культуры.

По мнению патриарха, это свидетельство того, что "для современного человека вера - не помеха в его жизни, профессиональной деятельности и интеллектуальном развитии".

Напротив, по словам патриарха, вера, сопровождая интеллектуальное развитие человека, предохраняет его от больших ошибок, а иногда и от преступлений.

- Поэтому я глубоко убежден, что духовное развитие человека должно идти рука об руку с развитием интеллектуальным и культурным, - сказал патриарх.

Напомним, что в рождественском телемосте принимали участие российские члены экипажа МКС: герой РФ, летчик-космонавт РФ Антон Шкаплеров и космонавт-испытатель отряда "Роскосмоса" Петр Дубров.