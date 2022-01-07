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Рубрика: Общество

Патриарх Кирилл за Рождественским богослужением молился о мире в Казахстане

Текст: Владимир Емельяненко
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время ночного рождественского богослужения в храме Христа Спасителя молился об установлении мира в Казахстане. Об этом предстоятель Русской православной церкви сообщил по окончании литургии.

"Сегодня я молился, чтобы Господь приклонил милость свою к народу Казахстана, чтобы прекратилась междоусобная брань, чтобы водворился мир, - сказал патриарх Кирилл. - И верим, что по милости Божией так и произойдет".

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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Предстоятель Русской православной церкви заметил, что в ответ на Божье благоволение люди должны со своей стороны употреблять усилия, чтобы быть достойными божественного благоволения, а поэтому всякое установление мира там, где мира нет, требует огромных усилий, и в первую очередь всегда от тех, кто вовлечен в конфликт, требует некоего самоограничения в своих требованиях и устремлениях.

По словам патриарха, если противоборствующие стороны способны принимать на себя обязательства по такому самоограничению, тогда и достигается мир. "И дай Бог, чтобы на земле Казахстана, подлинно водворился мир. Мы будем молиться об этом, трудиться и надеяться, что так и будет", - добавил патриарх Кирилл.

Справка "РГ"

Акции протеста начались второго января в нескольких населенных пунктах Казахстана. Позднее они распространились на другие города, в том числе Алма-Ату, а пятого января переросли в массовые беспорядки и погромы, сопровождавшиеся мародерством и нападениями на госучреждения. В результате более тысячи человек пострадали, есть погибшие. Президент Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью к Организации Договора о коллективной безопасности. Первые подразделения миротворцев уже приступили к выполнению задач в Казахстане.

Общество Религия Патриарх Кирилл Массовые беспорядки в Казахстане

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