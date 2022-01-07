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Рубрика: Культура

Первый канал в Сети: Более 5 миллиардов просмотров в 2021 году

Текст: Сусанна Альперина

Конец и начало года - традиционное время подсчета рейтингов. Телевещатели публикуют данные постепенно. Конец года - общие итоги, затем - как смотрели ТВ в новогоднюю ночь, люди какого возраста и какие программы - это нам еще предстоит узнать. Под занавес 2021 года стало известно о том, почему россияне, по данным ВЦМОМ, назвали Первый канал СМИ года. "РГ" писала о том, какие именно события и акции канала повлияли на это. Сейчас же стали известны цифры просмотров контента канала в интернете. Так, фильмы, программы и специальные события канала на его официальных страницах в YouTube собрали в 2021 году более 5 миллиардов просмотров. Приведем сами рейтинги, топ которых выглядит следующим образом:

Фото: Валерий Мельников/ РИА Новости
Телеканалы "Россия" и Первый стали самыми популярными в 2021 году

Топ-5 видео Первого канала в YouTube:

  • 1 Актеры дубляжа Аниса Муртаева, Дарья Блохина, Альберт Ибрагимов и Карен Арутюнов о своих роликах. Программа Вечерний Ургант" - 11,6 миллионов просмотров.
  • 2 Рэпер Моргенштерн - гость программы "Вечерний Ургант" - 9 млн.
  • 3 Сюжет "Малолетка", программа "Мужское / Женское" - 7,3 млн.
  • 4 Мирон Проворов, песня "Батарейка", шоу "Голос.Дети" - 8 сезон - 5,4 млн.
  • 5 Анна Волкова: "My Heart Will Go On", шоу "Голос.Дети - 8" - 5 млн.

Контент Первого на всех легальных онлайн-ресурсах канала собрал более 6,6 миллиардов просмотров.

Топ-5 эфирных событий Первого канала в Интернете:

  • 1 Чемпионат Европы по футболу - 48 млн просмотров
  • 2 Гран-При по фигурному катанию - 26 млн
  • 3 "Евровидение" - 19 млн
  • 4 Старт ракеты с киноэкипажем проекта "Вызов" - 15 млн
  • 5 Чемпионат России по фигурному катанию - 15 млн
  • 6 Самый просматриваемый сериал - "За первого встречного" - 22 млн
Культура Кино и ТВ ТВ и сериалы Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

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