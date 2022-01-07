Последний концерт The Beatles, разогнанный полицией, покажут в кино

В мире еще не было фильма, который ждали так долго - почти 52 года. Да и снимали, режиссировали, монтировали в общей сложности больше трех. И вот The Beatles: Get Back, начатый в 1969 году, наконец-то завершен. А режиссер Питер Джексон (обладатель трех "Оскаров", снявший прежде "Властелина колец" и "Хоббита") был так впечатлен предоставленными ему из архивов The Beatles материалами и благословением Пола Маккартни, что в итоге снял по сути два фильма - документальный на восемь серий The Beatles: Get Back и его краткую версию, в которую вошел только 42-минутный легендарный последний концерт битлов на крыше их штаб-квартиры Apple Corps в Сэвил-Роу. Тот самый, с песнями из альбома Let It Be и прекращенный лондонской полицией - выступать на крышах домов в 1969 году запрещалось даже битлам…

Тогда The Beatles спели песни с готовящегося к выпуску альбома Let It Be. Причем для пяти песен - Get Back, Don't Let Me Down, I'm Got a Feeling, One After 909 и Dig a Pony - было снято несколько дублей, а вот для супер-хитов Across The Universe, The Long And Winding Road - увы, не хватило времени...

Удивительно, что это выступление The Beatles никогда прежде нельзя было увидеть и услышать полностью!

А 30 января 2022 года этот концерт (на крыше было холодно, ветрено, и поэтому Леннон с Харрисоном пели и играли в шубах, а Старр и Маккартни демонстрировали завидную закалку) - в его 53-летнюю годовщину - впервые будет показан в сети кинотеатров IMAX, в США. На больших экранах и с ремастированным звуком, причем попутно в прямой эфир по спутниковой связи из Лондона будет выходить Питер Джексон: отвечать на вопросы о фильме!

И конечно, эта акция 30 января (о показах Get Back в России владельцы прав и промоутеры пока не сообщают) наверняка, станет хорошей рекламой, после которой многие меломаны захотят посмотреть и весь восьмисерийный фильм!

Интриги для просмотра полной версии Get Back добавит малоизвестная информация о том, что некоторые из битлов очень не хотели сниматься в этом кино. Ведь начало 1969 года, когда и стартовали эти многочисленные фото и киносъемки - один из самых сложных и тревожных периодов в истории The Beatles. Чуть больше года назад - всего-то в 32! - ушел из жизни их менеджер и мудрый старший друг и советчик Брайан Эпстайн. Отношения между Ленноном и Маккартни уже максимально испортились. А Харрисон все больше переключался на восточную музыкальную эстетику и общался с индийскими исполнителями охотнее, чем с коллегами…

Вдобавок созданная битлами фирма Apple Records теряла еженедельно тысячи фунтов. Поэтому они решили выступить на крыше своего офиса, отдали записанный аудиоматериал продюсеру Филу Спектору, но тот издал из него только один сингл. То есть по сути - тоже огорчил битлов…

Поэтому разговоры в студии и гримерках нередко велись на повышенных тонах, выяснения отношений становись все более горячими, а нового менеджера Алена Клейна пригасили поработать с группой, даже несмотря на гневные возражения Маккартни. Конечно, битлы не хотели, чтобы журналисты и операторы подслушивали их споры, делая их известными общественности. Поэтому Джон Леннон во время конфликтов начинал нарочито громко или атонально играть на гитаре - дабы у операторов звенело в ушах и они не разбирали ни слова…

Но Питер Джексон благодаря новой технике и инженерам почистил звук, восстановил речи всех битлов, и фильм получился действительно максимально документальным и драматичным - зафиксировавшим трудный и болезненный распад великой группы. А попутно - дотошно зафиксировавший и их репетиции, и поиски нового смысла творчества, и столь же великую музыку ливерпульской четверки.

Да, сериал The Beatles: Get Back кому-то покажется неоднозначным. Стремительное начало, в котором быстро и четко рассказывается и про группу, и про ее феноменальный успех. А затем уже внимательная и дотошная хроника ее последних месяцев карьеры: репетиции, споры, озарения, вдохновение.

Повседневная жизнь и тяжкий студийный труд, в которых битлы, казавшиеся по обложкам и фото с концертов для многих меломанов людьми уверенными, улыбчивыми и счастливыми, предстают уже без прикрас и легенд - порой язвительными, ироничными, а то и раздраженными, хмурыми, не выспавшимися и усталыми. И очень скучающими по умевшему так хорошо растормошить их на новые идеи и совместный запал Брайану Эпстайну. А в студию теперь приходит Йоко Оно, постоянно сидит с Джоном Ленноном, что-то ему советует. Но остальные трое стараются ее не замечать…

Да, можно сказать, что это получился психологический производственный сериал, с отличными песнями и диалогами (оказалось, что Ринго и Джордж были самыми остроумными), и - фактически - первое реалити-шоу в главных ролях которого справедливо оказалась и по сей день первая группа мирового рока - The Beatles.

Да, очень жаль, что из более чем 50 часов видеосъемок режиссер Питер Джексон смонтировал только восьмисерийный документальный фильм. Впрочем, возможно, позднее выйдет и третья - еще более расширенная - версия Beatles: Get Back. Но сейчас насладимся и этими.

Прямая речь

Питер Джексон, режиссер и сценарист Get Back:

- Я очень рад, что концерт Beatles: Get Back на крыше будет показан в IMAX на этом огромном экране. Это последний концерт The Beatles, и это идеальный способ увидеть и услышать его.

Кстати

В феврале фильм выйдет и на дисках в форматах Blue-Ray и DVD. Очень хочется верить в то, что какая-то из российских рекорд-компаний тоже купит на него лицензию.