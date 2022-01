Последний концерт The Beatles, разогнанный полицией, покажут в кино

В мире еще не было фильма, который ждали так долго - почти 52 года. Да и снимали, режиссировали, монтировали в общей сложности больше трех. И вот The Beatles: Get Back, начатый в 1969 году, наконец-то завершен. А режиссер Питер Джексон (обладатель трех "Оскаров", снявший прежде "Властелина колец" и "Хоббита") был так впечатлен предоставленными ему из архивов The Beatles материалами и благословением Пола Маккартни, что в итоге снял по сути два фильма - документальный на восемь серий The Beatles: Get Back и его краткую версию, в которую вошел только 42-минутный легендарный последний концерт битлов на крыше их штаб-квартиры Apple Corps в Сэвил-Роу. Тот самый, с песнями из альбома Let It Be и прекращенный лондонской полицией - выступать на крышах домов в 1969 году запрещалось даже битлам…

Фото: AP