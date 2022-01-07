Премьера в Киноклубе "РГ": "Параджанов. Тарковский. Антипенко. Светотени"

В Киноклубе - очередная премьера: документальный фильм Андрея Осипова "Светотени" - своего рода поэтическое эссе на стихи Арсения Тарковского о трех легендарных мастерах нашего кино - Андрее Тарковском, Сергее Параджанове и операторе Александре Антипенко, снимавшем такие фильмы, как "Мольба" Тенгиза Абуладзе, "Прошу слова" Глеба Панфилова, "Звезда и Смерть Хоакина Мурьеты" Владимира Грамматикова. Картина получила приз Национальной киноакадемии "Ника" в номинации "Лучший неигровой фильм".

Творчество автора "Светотеней" Андрея Осипова - настоящий просветительский подвиг. Призер многих отечественных и международных фестивалей, четырехкратный лауреат "Ники", лауреат "Золотого орла", Международной Волошинской премии "За вклад в культуру", Царскосельской художественной премии, премий Министерства обороны РФ и Правительства РФ, он создал выдающийся цикл исследовательских фильмов о поэзии Серебряного века: "Максимилиан Волошин. Голоса", "Охота на ангела, или Четыре любви поэта и прорицателя" (о жизни и творчестве Андрея Белого), "Страсти по Марине", "Легенды Серебряного века". Следующей премьерой нашего Киноклуба будет еще одно поэтическое эссе Андрея Осипова "Коктебельские камешки" - о легендарном доме Волошина и его обитателях.

В 2015 году был снят фильм "Упрямец Хуциев", в 2020-м - "Шаман" о гипнозе самого имени Сталина, которому все еще подвержены миллионы по-прежнему советских людей. Известны его фильмы и сериалы о Великой Отечественной войне.

Как известно, документальное кино не в чести у вершителей судеб нашего кинорепертуара. Поэтому замечательные фильмы Андрея Осипова можно увидеть главным образом на крупнейших кинофестивалях, а также в клубных аудиториях, к которым теперь присоединятся зрители Киноклуба "Дубль дв@".