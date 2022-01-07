Президент Казахстана отдал приказ открывать огонь на поражение по террористам

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил о том, что отдал приказ открывать огонь на поражение по террористам. Соответствующее заявление он сделал во время обращения к гражданам.

"Правоохранительным органам и армии мною дан приказ открывать огонь на поражение без предупреждения", - заявил Токаев, чьи слова приводит агентство ТАСС.

Глава Казахстана также отметил, что не собирается вести переговоры с террористами.

"За рубежом высказываются призывы к сторонам провести переговоры для мирного решения проблем. Какая глупость", - заявил он.