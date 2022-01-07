Президент Казахстана поблагодарил глав ОДКБ за поддержку

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поблагодарил своих коллег из стран, входящих в ОДКБ, за помощь и поддержку. Об этом он заявил во время обращения к гражданам страны.

"Хотел бы выразить искреннюю благодарность премьер-министру Армении, который председательствует в ОДКБ, а также президентам Беларуси, Кыргызстана, Таджикистана", - заявил Токаев, чьи слова приводит агентство ТАСС.

Глава Казахстана выразил особую благодарность российскому президенту Владимиру Путину. Кроме того, Токаев поблагодарил глав Китая, Турции и Узбекистана, а также ООН.