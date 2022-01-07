Пушков призвал власти Казахстана бежать в другую сторону от помощи США

Сенатор Алексей Пушков призвал Казахстан бежать в другую сторону от помощи, предлагаемой США. Так он прокомментировал заявления представителя госдепартамента Неда Прайса о готовности Вашингтона содействовать в решении политических и экономических проблем, приведших к последним событиям в центральноазиатской республике.

"Они 20 лет "помогали" Афганистану, оказали помощь Украине с организацией госпереворота, затем долго оказывали ее боевиками и джихадистам в Сирии, затем предлагали "помочь" Лукашенко, а теперь вот черед Казахстана. Та самая помощь, от которой надо бежать в другую сторону", - написал член Совета Федерации в своем Telegram-канале.