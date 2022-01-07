Путин поздравил православных христиан и россиян с Рождеством

Президент Владимир Путин в своем поздравлении граждан с Рождеством отметил особенный нравственный смысл одного из "главных и самых любимых христианских праздников".

По словам главы государства, объединяя людей вокруг высоких духовных идеалов и ценностей, он наполняет сердца радостью и светлыми надеждами, вдохновляет на новые свершения. "И конечно, с этим праздником мы связываем добрые семейные традиции, передающиеся из поколения в поколение", - добавил российский лидер.

Путин выделил огромный созидательный, подвижнический вклад в сбережение богатейшего исторического, патриотического, культурного наследия страны, в укрепление института семьи и воспитание молодежи со стороны Русской православной церкви и других христианских конфессий России. "Развивается их взаимодействие с государственными и общественными организациями, совершенствуется межрелигиозный диалог, большое внимание уделяется социальному служению, благотворительным и просветительским инициативам. Столь важная, многогранная деятельность достойна искреннего признания", - подчеркнул президент.