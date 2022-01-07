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07.01.2022 19:48
Рубрика: Происшествия

На девяти улицах Курска отключили тепло и горячую воду

Текст: Зина Мишкина
Сегодня, 7 января, компания "Квадра" внезапно сообщила о ремонте ветхого участка тепломагистрали по ул. Студенческая

С 15:30 до 24:00 приостановлена подача отопления и горячей воды в домах по следующим улицам: Бойцов 9-й дивизии, Воробьева, Косухина, Мыльникова, Студенческая, 50 лет Октября, 96, 96а, на Майском бульваре, проспектах Клыкова и Хрущева.

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- Ремонт - необходимая мера, вызванная тем, что наши специалисты обнаружили высокий расход подпитки на этом участке сети, что может привести к более масштабной проблеме, - сообщили в "Квадре". - Приносим извинения за неудобства.

Подписчики сообщают "Курским известиям", что отопления нет в квартирах на Клыкова уже с 14 часов дня.

Напомним, эпизодически ремонт теплоцентрали на улице Студенческая идет три года подряд. В 2019 году на аварию теплоцентрали выезжал губернатор Старовойт. Тогда в "Квадре" износ труб объясняли внешним воздействием: из-за отсутствия сточной канализации вода набирается в теплоцентралях и трубы ржавеют снаружи.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Курская область Курск

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