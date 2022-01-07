На девяти улицах Курска отключили тепло и горячую воду

Сегодня, 7 января, компания "Квадра" внезапно сообщила о ремонте ветхого участка тепломагистрали по ул. Студенческая

С 15:30 до 24:00 приостановлена подача отопления и горячей воды в домах по следующим улицам: Бойцов 9-й дивизии, Воробьева, Косухина, Мыльникова, Студенческая, 50 лет Октября, 96, 96а, на Майском бульваре, проспектах Клыкова и Хрущева.

- Ремонт - необходимая мера, вызванная тем, что наши специалисты обнаружили высокий расход подпитки на этом участке сети, что может привести к более масштабной проблеме, - сообщили в "Квадре". - Приносим извинения за неудобства.

Подписчики сообщают "Курским известиям", что отопления нет в квартирах на Клыкова уже с 14 часов дня.

Напомним, эпизодически ремонт теплоцентрали на улице Студенческая идет три года подряд. В 2019 году на аварию теплоцентрали выезжал губернатор Старовойт. Тогда в "Квадре" износ труб объясняли внешним воздействием: из-за отсутствия сточной канализации вода набирается в теплоцентралях и трубы ржавеют снаружи.