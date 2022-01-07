Пациентка скорой помощи погибла в ДТП в центре Москвы

В центре Москвы, на улице Абельмановская, в 22:06 произошло ДТП с участием легкового автомобиля Peugeot и машины скорой медицинской помощи.

В результате погибла 65-летняя пациентка, находившаяся в скорой, есть также пострадавшая, сообщает ТАСС, ссылаясь на Telegram-канал прокуратуры Москвы.

Как сообщили агентству в пресс-службе московского главка полиции, по предварительным данным, в результате происшествия пострадали два человека, один погиб. Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства аварии.