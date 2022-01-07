Наталья Сергунина: Почти 360 тысяч человек стали участниками образовательных программ "Технограда" на ВДНХ в 2021 году

В 2021 году "Техноград" на ВДНХ провел 5,5 тысячи образовательных мероприятий, в которых приняли участие почти 360 тысяч человек. Об этом рассказала заместитель Мэра Москвы Наталья Сергунина.

Одними из самых востребованных курсов стали те, что предлагал профцентр МСП. Он открылся на базе "Технограда" летом и за полгода подготовил 1,5 тысячи специалистов для малого и среднего предпринимательства (МСП). Кроме того, 11,8 тысячи человек прошли подготовку по программам для дальнейшего трудоустройства на городские предприятия или оформления самозанятости. Профцентр предлагает почти 60 курсов и отдельных занятий.

"Учебная программа постоянно обновляется. Темы новых курсов подбираются, исходя из востребованности профессий на рынке труда. Здесь можно изучать маркетинг, программирование, веб-дизайн, основы предпринимательства, флористику и много других направлений. В прошлом году занятия в "Технограде" посещали почти 360 тысяч человек", - отметила Наталья Сергунина. Ее слова приводятся на портале mos.ru.