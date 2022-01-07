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07.01.2022 11:57
Рубрика: Общество

Наталья Сергунина: Почти 360 тысяч человек стали участниками образовательных программ "Технограда" на ВДНХ в 2021 году

Текст: Любовь Проценко

В 2021 году "Техноград" на ВДНХ провел 5,5 тысячи образовательных мероприятий, в которых приняли участие почти 360 тысяч человек. Об этом рассказала заместитель Мэра Москвы Наталья Сергунина.

Наталья Сергунина: Более 200 предпринимателей поделятся опытом с новичками в рамках проекта "Малый бизнес Москвы"

Одними из самых востребованных курсов стали те, что предлагал профцентр МСП. Он открылся на базе "Технограда" летом и за полгода подготовил 1,5 тысячи специалистов для малого и среднего предпринимательства (МСП). Кроме того, 11,8 тысячи человек прошли подготовку по программам для дальнейшего трудоустройства на городские предприятия или оформления самозанятости. Профцентр предлагает почти 60 курсов и отдельных занятий.

"Учебная программа постоянно обновляется. Темы новых курсов подбираются, исходя из востребованности профессий на рынке труда. Здесь можно изучать маркетинг, программирование, веб-дизайн, основы предпринимательства, флористику и много других направлений. В прошлом году занятия в "Технограде" посещали почти 360 тысяч человек", - отметила Наталья Сергунина. Ее слова приводятся на портале mos.ru.

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