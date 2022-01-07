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07.01.2022 08:55
Рубрика: Общество

Погода в Москве 7 января: небольшой снег и слабый мороз

Текст: Сергей Жуков

Небольшой снег и слабый мороз прогнозируются в столичном регионе 7 января. Об этом сообщает портал "Метео-Новости".

Фото: ТАСС
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По словам синоптиков, максимальная температура воздуха в Москве составит 3-5 градусов мороза, по области - до минус 7 градусов. Поэтому рождественских морозов этой зимой не будет. Атмосферное давление - 740 миллиметров ртутного столба.

Погодные условия для большинства метеозависимых людей синоптики называют благоприятными. Но у тех, кто остро реагируют даже на незначительные колебания метеопараметров, могут обостриться хронические недуги.

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