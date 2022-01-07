Главу Камчатского туристского информцентра обвинили в крупном хищении

СУ СК России по Камчатскому краю завершило расследование уголовного дела против гендиректора АНО "Камчатский туристский информационный центр" по статье "Присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, в особо крупном размере", сообщила пресс-служба СК РФ по региону.

По версии следствия, в 2020 году обвиняемая в нарушение регламентированного порядка, установила себе повышающие коэффициенты к окладу, а также незаконно начисляла себе премии.

"Таким образом, обвиняемой были присвоены денежные средства организации в размере, превышающем 1 900 000 рублей, что является особо крупным размером. Вину в инкриминируемом преступлении обвиняемая отрицает, полагая, что ее действия законны", - уточнили в пресс-службе.

Дело передано прокурору для утверждения обвинительного заключения.