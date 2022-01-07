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07.01.2022 08:12
Рубрика: Происшествия

Главу Камчатского туристского информцентра обвинили в крупном хищении

Текст: Александр Филимоненко

СУ СК России по Камчатскому краю завершило расследование уголовного дела против гендиректора АНО "Камчатский туристский информационный центр" по статье "Присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, в особо крупном размере", сообщила пресс-служба СК РФ по региону.

В Приморье осужден глава стройкомпании за хищение 24 млн рублей

По версии следствия, в 2020 году обвиняемая в нарушение регламентированного порядка, установила себе повышающие коэффициенты к окладу, а также незаконно начисляла себе премии.

"Таким образом, обвиняемой были присвоены денежные средства организации в размере, превышающем 1 900 000 рублей, что является особо крупным размером. Вину в инкриминируемом преступлении обвиняемая отрицает, полагая, что ее действия законны", - уточнили в пресс-службе.

Дело передано прокурору для утверждения обвинительного заключения.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край

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