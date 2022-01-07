В Приморье нашли погибшего от рук человека тигренка

Труп тигренка обнаружили в Приморье, сообщило РИА Новости со ссылкой на региональное министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира.

"На территории Красноармейского района обнаружен труп амурского тигра с признаками смерти от рук человека ", - сообщил собеседник агентства.

По словам сотрудника краевого минлесхоза, на месте происшествия работает оперативно-следственная группа. Труп отправили в Уссурийск на экспертизу.

За отстрел амурского тигра злоумышленнику грозит лишение свободы и крупный денежный штраф, а кроме того, виновный в смерти краснокнижного животного обязан возместить ущерб - более 2 миллионов рублей.

Сейчас на территории юга Дальнего Востока обитает более 600 амурских тигров.