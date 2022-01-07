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07.01.2022 09:50
Рубрика: Происшествия

15 тысяч жителей Белорецка остались без тепла из-за аварии

Текст: Гульназ Данилова

В городе Белорецке из-за аварии на магистральном трубопроводе центрального отопления произошло аварийное отключение тепла и горячего водоснабжения.

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Как сообщили в ГУ МЧС по РБ, место порыва теплотрассы установлено, это район средней школы №20 по ул. 50 лет Октября. Причиной называется изношенность сети.

- В зону отключения теплоснабжения и горячей воды попадали 176 многоквартирных домов, в которых проживают более 15000 жителей, а также 14 социально значимых объектов: детская и заводская поликлиники, туберкулезный диспансер, три средние и одна музыкальная школы, шесть детских садов и педколледж, - уточнили в пресс-службе спасательного ведомства.

На аварийном участке работают 14 человек, задействовано 5 единиц техники. Сварочные работы обещают завершить к 15 часам местного времени, после чего приступят к заполнению системы.

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