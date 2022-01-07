Под Ульяновском в ДТП погибли три человека

ДТП произошло на трассе Казань-Ульяновск. В результате столкновения двух легковых автомобилей погибли три человека, еще восемь пострадали, сообщает ТАСС.

Столкновение случилось около 2.20 ночи у села Кашинка Цильнинского района Ульяновской области. Среди погибших два несовершеннолетних ребенка 2007 года рождения, восемь человек получили травмы различной степени тяжести. По предварительным данным, 52-летний водитель Toyota RAV4 столкнулся с автомобилем Mercedes Benz под управлением 47-летнего.

В ликвидации последствий аварии участвовали специалисты ГУ МЧС по Ульяновской области.