На уборку снега в Уфе вышли 336 единиц техники

Уфу накрыл снегопад, вызванный резким скачком температуры - с минусовых значений до плюсовых. 7 января для уборки снега на уфимские дороги и дворовые территории вышли 366 единиц техники и 1450 сотрудников коммунальных служб города. Они очищали центральные улицы, остановки общественного транспорта, мосты, путепроводы. Однако уборке мешали припаркованные на обочинах автомобили.

Во дворах многоквартирных домов работали 650 дворников. Им помогали 500 сотрудников жилищных предприятий. На очистке кровель от снега трудились 65 бригад.

Серьезных заторов на дорогах удалось избежать благодаря проведенному накануне "снежному субботнику", в котором участвовали как работники жилищных организаций, так и неравнодушные горожане. Они очистили от снега и наледи пешеходные дорожки, тротуары, входные группы, детские площадки, межквартальные проезды.

- Все праздничные дни жилищные организации работают в усиленном режиме, - сообщил начальник управления по обеспечению жизнедеятельности города Аскар Батталов. - Кроме того, частные управляющие организации и ТСЖ выводят на очистку до 300 дворников и 50 единиц техники.

Как сообщили в Министерстве ЖКХ Башкирии, за сутки из городов и поселков республики вывезено 563 тонны снега.

Между тем синоптики предупредили о том, что неблагоприятные погодные условия сохраняются. Ожидаются снег, ночью местами сильный, днем переходящий в снег с дождем. Местами метель, гололед, днем отложение мокрого снега на проводах и деревьях. На дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица.