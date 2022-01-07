В Башкирии скончался второй пострадавший при жесткой посадке вертолета

Скончался второй пострадавший при аварийной посадке частного вертолета в Благовещенском районе Башкирии.

По информации агентства INTERFAX со ссылкой на представителя минздрава республики, он умер в машине скорой помощи. Третий пострадавший от госпитализации отказался.

Напомним, что трагедия произошла поздно вечером 6 января близ деревни Карагайкуль Благовещенского района. Вертолет с пилотом и двумя пассажирами направлялся из Уфы в Павловку Нуримановского района.

Сообщение о жесткой посадке поступило в ГУ МЧС по РБ в 23:30 по московскому времени.

В поиске экипажа и вертолета были задействованы 25 человек и 8 единиц техники. Доступ к месту ЧП осложнил обильный снегопад.

Как сообщил старший помощник руководителя Приволжского следственного управления на транспорте СКР Дмитрий Захаров, в доставлении пострадавших в больницу была задействована санавиация.

В причинах, приведших к трагедии, разбираются следователи СУ СКР по РБ.