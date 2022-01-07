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07.01.2022 09:30
Рубрика: Происшествия

В Пензе в результате хлопка газа погибли два человека

Текст: Наталья Саванкова (Пенза)

В ночь на пятницу хлопок газа произошел на пятом этаже кирпичного многоэтажного дома на улице Мира в Пензе, сообщили "РГ" в ГУ МЧС по Пензенской области. На месте обнаружены тела двух человек.

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
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- Сообщение о пожаре поступило 6 января в 22.40. По предварительным данным причиной возгорания стал хлопок газовоздушной смеси в квартире. Эвакуировано 25 человек. На месте работали четыре единицы техники и 19 человек личного состава, - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Пензенской области.

Конструктивных повреждений жилого дома при предварительном осмотре не выявлено. Детальное обследование проведут соотрудники Госжилстройтехинспекции.

На место ЧП выезжал глава региона Олег Мельниченко, чтобы скоординировать работу оперативного штаба. О случившемся он сообщил в своем официальном аккаунте в соцсетях. По поручению губернатора создан эвакуационный пункт на базе школы № 53 для жителей подъезда пострадавшего дома.

Причины утечки газа устанавливаются.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Пензенская область

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