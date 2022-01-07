В Саратовской области в ДТП погибли два человека

Столкновение двух легковых автомобилей произошло в пятницу в Вольском районе Саратовской области. В ДТП погибли два человека, трое пострадали, в том числе ребенок, сообщает РИА Новости с ссылкой на региональное управление ГИБДД.

По предварительным данным, около 14​​​.30 по местному времени произошло столкновение автомобиля Renault Symbol, под управлением мужчины 1973 года рождения и автомобиля Toyota Land Cruiser Prado под управлением мужчины 1954 года рождения.

В результате ДТП две пассажирки Renault Symbol погибли, водитель и еще два пассажира - мужчина и мальчик доставлены в больницу.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.