В России есть деревня, где воспитали более ста двадцати детей-сирот

Когда-то в Кузбассе было более 1600 сел и деревень. 586 из них больше не существует. Вот и деревня Бархатово, что в 140 километрах от Кемерова, вполне могла бы не сохраниться. Но она живет. Во многом - благодаря детям. Приемным. Бархатовцы взяли на воспитание 126 ребятишек.

Татьяна и Сергей Фадюшины стали первыми приемными родителями. Тогда они уже воспитали троих своих детей. Однажды 19-летняя дочка услышала про акцию "Найди меня, мама" и говорит: "Может, возьмете ребенка, пока молодые?". И они решились.

Было это в начале 2000-х. В то время, кстати, детдома не закрывали, а строили: на всех оставшихся без попечения родителей не хватало мест. Тогда власти и бросили клич. Татьяна и Сергей Фадюшины - взяли 11-месячного Сашку. Он рос всеобщим любимцем. И чтобы не вырос эгоистом, Фадюшины забрали из детдома еще и Андрюшу. Мальчишки-ровесники сразу нашли общий язык. А тут в семье у подруги начались ссоры. И Татьяна Давыдовна дала совет: "Возьмите вы детей - ругаться будет некогда". Подруга подумала, да и напросилась ехать вместе в детдом. "Мы тогда как раз за Катей собирались", - вспоминает Татьяна Давыдовна.

Так сироты год за годом обретали родной дом в Бархатово. Одни только Фадюшины за двадцать лет приняли два десятка ребятишек. Татьяна Давыдовна загибает пальцы по второму кругу: две Насти, Юлька, Сережка, Димка, Таня, Наташа, Коля, Артем, Денис, Кристинка, Вика, Вера, Лешка, Ольга, Анна… Всех растили, как своих. За дело хвалили, за дело наказывали. Сказали нельзя - значит нельзя. В 2014-м Татьяна Давыдовна была награждена медалью "Материнская доблесть". У Сергея - медаль "Отцовская слава".

Многие дети Фадюшиных уже улетели из родного гнезда. Создали семьи, родили детей. В кухне, которую когда-то перестраивали под большую семью четыре Сергея - отец, зять и два сына - за большим столом теперь будут собираться внуки и правнуки.

Родительский почин подхватил родной сын Фадюшиных Сергей: у него в семье, кроме своей дочки, сейчас десять приемных ребятишек. И еще они с женой Ксенией ждут пополнения. Воспитание детей - сейчас основная работа главы семейства.

По выходным Татьяна Давыдовна печет ароматные пироги или булочки, а по праздникам и в дни рождения - эксклюзивные пирожные и торты. Дети, что учатся в колледжах и вузах, увозят в общежития по мешку домашней стряпни. Приезжают каждую неделю, а звонят почти ежедневно, спрашивают, как дела, как здоровье.

Ведь чтобы дозвониться куда-либо из Бархатово, нужно проявить сноровку, поймать сигнал. Особенно зимой - в пургу и метель. Говорят, весной третий по счету провайдер поставит свою вышку - и жизнь наладится. Может, тогда по интернету можно будет областные телеканалы с местными новостями и прогнозом погоды смотреть. Сейчас они недоступны.

"Но все-таки наша деревня по сравнению с другими еще крепится. Вот если бы сюда газ провели, совсем была бы красота! Газопровод же рядом", - говорит Татьяна Давыдовна.

В разгар пандемии бархатовские дети учились дистанционно, домашние задания получали с грехом пополам по WhatsApp. И относили тетрадки в сельмаг. Там стояли две коробки: одна для выполненных домашних заданий, другая - с уже проверенными работами. У Фадюшиных уроками с детьми занимается папа.

Кроме связи и газа есть в деревне еще одна проблема. Благодаря детям Бархатову по всем нормативам полагается фельдшерско-акушерский пункт. Сегодня его здание обветшало и признано аварийным, потому больше не используется. Новый модульный ФАП обещают построить весной. Но кто будет там работать, пока неизвестно.

А тут недавно сын Андрей заявил Татьяне и Сергею: "Родители, я от вас никуда не уйду. Отслужу в армии, женюсь на докторше и привезу ее к нам деревню".

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