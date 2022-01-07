Над югом России пролетел яркий болид

Астрономическое явление, которое длилось доли секунды вечером 6 января, смогли снять на видеорегистраторы жители Кубани и Ставрополья. Кадры вскоре разлетелись по социальным сетям.

На видео можно разглядеть скорый полет болида: на миг в небе зажегся яркий огонь, который оставлял за собой заметный след. Стоит отметить, что похожие видео очевидцы сняли в разных районах Краснодарского края: на побережье Черного моря и в районе Армавира. В социальных сетях пишут, что также полет метеора наблюдали и в других частях региона.

Также астрономическое явление наблюдали и в Ставропольском крае. В интернет попало видео с авторегистратора водителя из Минеральных Вод.

Нет информации о том, что это был метеорит, и какие-либо его части достигли земли.