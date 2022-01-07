В Кисловодске установили памятник справляющему нужду псу

Необычная скульптура появилась в центре города-курорта, на проспекте Ленина - там ещё продолжаются работы по реконструкции. Скульптурный пес закидывает лапу на парапет у лестницы. Снимок арт-объекта разместил на своей странице в Instagram глава Кисловодска Евгений Моисеев.

- Когда исчезнут бездомные собаки, один пес останется точно. Скульптура "Писающий мальчик" в бельгийском Брюсселе теперь не одинока, - написал Моисеев.

Он отметил, что скульптура изначально была внесена в проекты реконструкции проспекта. По его мнению, каждый угол Кисловодска должен быть фотозоной, чтобы туристы активнее делились с подписчиками в соцсетях своими впечатлениями от поездки на курорт.