ПЦР-тесты периодически приходится сдавать многим, в том числе и тем, кто прошел вакцинацию или перенес коронавирус. Но, как говорят в Роспотребнадзоре по Санкт-Петербургу, сдача теста требует правильной подготовки, в противном случае результат может быть некорректным.

Как следует из памятки, подготовленной петербургскими санитарными врачами, брать мазок из носоглотки следует не ранее чем через три-четыре часа после приема пищи.

Дело в том, что при ПЦР-тестировании берется мазок эпителиальных клеток. Если человек болен, то клетки на поверхности инфицированы.

Но когда человек принимает пищу, эпителиальные клетки слущиваются вместе с едой. Соответственно, когда тестирование проводится сразу после еды, то тест может показать ложноотрицательный результат.

Пить перед сдачей теста тоже нельзя. Причина, говорят санитарные врачи, такая же самая - вода может смыть с поверхности миндалин инфицированные клетки.

Чтобы не повредить эпителиальный слой, нельзя принимать перед сдачей мазков и лекарства местного действия, такие как капли и спреи. Вероятность ложноотрицательного результата повышается и при употреблении перед сдачей теста спиртных напитков и даже при такой безобидной процедуре как чистка зубов.

Специалисты не рекомендуют женщинам перед сдачей анализа красить губы, а также использовать бальзамы. Вероятность попадания косметики в пробу совсем невелика, но она существует. Если это случается, то ПЦР-реакция будет замедленной, а, значит, результата придется ждать дольше. К тому же при сдаче теста помада все равно сотрется, поэтому санитарные врачи советуют женщинам краситься уже после анализа.